Le Nord-Est de l’Amérique

Durant leurs 19 premières saisons, les Capitales ont évolué dans 20 marchés différents, situés au Québec, en Ontario, dans les états du Maine, du Massachusetts, du New Hampshire, du New Jersey, de New York et de la Pennsylvanie. Au fil des saisons, plusieurs concessions ont cessé leurs opérations pour différentes raisons. Coup d’œil sur les rivaux des Capitales au fil des ans.

ALBANY

Les Diamond Dogs d’Albany ont mis la clé dans la porte au terme de la saison 2002 après que leur directeur général ait été emprisonné et accusé (à tort) de fraude ! Albany était une ville aux multiples visages et aux frontières délimitées. Les locaux nous avaient prévenus de ne pas fréquenter certains endroits un peu trop vibrants.

ALLENTOWN

Les Ambassadors évoluaient dans un stade loufoque par ses dimensions et la présence d’une tour d’éclairage au champ centre ! Les Ambassadors ont cessé de jouer en 2003.

ATLANTIC CITY

Le Boardway semblait situé à des années-lumière du Sandcastle, le domicile du Surf. Durant les séries de 2007, les Capitales y avaient joué jusqu’au beau milieu de la nuit afin de compléter un match stoppé par un déluge six heures plus tôt.

AUGUSTA

Nommée Skyhawks de 2006 à 2010 ou Miners depuis 2015, cette concession de la Can-Am est implantée au cœur de champs de maïs dans la bucolique bourgade de Augusta, au New Jersey. Ce stade avait été construit au début des années 90, sans toutefois l’équiper d’équipement de base comme des vestiaires ou de lignes téléphoniques !

BANGOR

Les Capitales sont nés de l’achat de la concession en dormance des Blue Ox de Bangor. En 2003 et 2004, après un échec avec les Lumberjacks à Glens Falls, la Northern a tenté de relancer le baseball pro dans la ville de l’écrivain Stephen King. Sans succès.

BROCKTON

Érigé spécifiquement pour héberger le Rox de Brockton dès la saison 2002 et relancer une ville reconnue pour son taux de criminalité élevé, le Campanelli Stadium s’est avéré pendant plusieurs années l’un des meilleurs endroits pour surveiller un match des ligues indépendantes. Le Rox a quitté la ligue en 2012.

ELMIRA

Un stade, le Dunn Field, d’une autre époque, une ville et une région de l’ouest de l’état de New York qui peinaient à se remettre du départ de plusieurs usines manufacturières et les quelque 900 kilomètres séparant Elmira de Québec, étaient autant de facteurs répulsifs lorsqu’on jetait un œil à la cédule des Caps. Les Pioneers ont fermé les livres en 2005.

GLENS FALLS

Les Lumberjacks d’Adirondack étaient prisonniers du East Field, un stade dont l’unique attrait à le fréquenter était les soirs de feux d’artifice. Dès la mi-août, plusieurs clubs de football jouaient au champ extérieur, rendant la surface périlleuse pour les dents des voltigeurs. Les bûcherons ont quitté pour Bangor en 2002.

LYNN (NORTH SHORE)

Représentée par les Mad Dogs du Massachusetts de 1997 à 1999, Lynn a ensuite accueilli le Spirit de North Shore, né du transfert de la concession de Waterbury. Le Fraser Field a été rénové à grands frais et doté d’une surface synthétique par le propriétaire de Spirit Nicholas Lopardo. À bout de patience avec la municipalité, il a fermé les livres en 2007.

LITTLE FALLS (NEW JERSEY)

Les Jackals du New Jersey évoluent sur le complexe universitaire de l’université Montclair State depuis leur fondation en 1998. MSU, c’est l’alma mater de Floyd Hall qui fut propriétaire de l’équipe pendant 18 ans.

MONTAINDALE (Catskill)

Un club professionnel qui a brièvement évolué dans un stade entouré de camps de vacances et d’une agglomération inférieure à 800 habitants est condamné à l’échec. Les Cougars ont rendu l’âme en 2000 dans l’indifférence totale.

NASHUA

Le Pride de Nashua (2006-08) a été remplacé par les American Defenders du New Hampshire, du coloré Dan Duquette. Parce que le club n’avait pas versé son loyer, un tracteur avait été installé sur le marbre pour empêcher la présentation d’un match.

NEWARK

Les sirènes des véhicules de police, des pompiers, des ambulanciers nous rappelaient aux cinq minutes les dangers inhérents à vivre à Newark. Newark qui avait peiné dès ses débuts dans l’Atlantic League, n’a guère eu plus de succès durant ses trois saisons dans la Can-Am.

OTTAWA

En 2015, Miles Wolff a relancé le baseball professionnel dans la capitale nationale, même si en 2008, les Rapidz n’y avaient guère connu de succès. Le stade, jadis adéquat pour le baseball AAA, est situé près des autoroutes à quelques kilomètres du centre-ville.

PITTSFIELD

Pittsfield était plus reconnu pour ses usines de la General Electric que pour son amour du baseball. Le baseball affilié s’est cassé les dents au vétuste Waconah Park, où un rappel de vaccin pour le tétanos était essentiel pour tous ceux qui franchissaient les tourniquets tellement la rouille abondait.

POMONA (ROCKLAND)

Nichés au nord de la ville de New York, à travers collines verdoyantes et banlieues cossues, les Boulders s’avèrent l’une des concessions les plus fructueuses de la Can-Am. Autant sur le terrain qu’aux guichets depuis ses débuts en 2011.

TROIS-RIVIÈRES

Les petits cousins des Capitales sont actifs depuis 2013. À son érection, le stade Stéréo+ était une copie conforme du stade municipal de Québec.

WATERBURY

Située à une heure à l’ouest de Hartford, Waterbury est orpheline de baseball depuis la saison 2001. Érigé en 1930, le stade municipal de l’endroit n’a pas le cachet de son homologue de Québec.

WEST HAVEN

Pendant leur séjour dans le délabré Yale Stadium, un stade aux allures du Colisée de Rome, les Cutters n’ont jamais suscité d’intérêt auprès des résidents. Sauf les jeudis soirs, lorsque la bière était vendue 1 $ l’unité, sans limites de consommation jusqu’à la septième manche.

WORCESTER