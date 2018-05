Dites adieu à votre teint terne d’hiver grâce à ce rouge à lèvres vitaminé

La bouche mate, déjà en vogue depuis plusieurs saisons, poursuit sur sa lancée au printemps-été 2018. Les couleurs tendance? Les nuances abricot, orangées ou encore corail pour un look fruité et ensoleillé!

Ces couleurs, flatteuses pour toutes les carnations, ont d’abord été aperçues aux défilés de Gucci et Sonia Rykiel. Évidemment, plusieurs vedettes y ont déjà succombé, dont Emily Ratajkowski, Jennifer Lopez ou encore Jennifer Lawrence.

Elles sont toutes adeptes de la bouche vitaminée!

L'orange se décline sous une panoplie de tons : néon pour les plus audacieuses, orange pastel pour les plus conventionnelles ou même orange brûlée pour les plus sophistiquées.

Comment le porter?

La couleur orange illumine le teint terne que nous a laissé l’hiver et nous apporte plutôt un effet bonne mine. Afin d’afficher une bouche aussi colorée, la peau doit être uniforme, les joues abricotées et les yeux plutôt neutres pour laisser le spotlight aux lèvres.

Voici des influenceuses québécoises qui ont osé les tons orangés sur les lèvres:

Noémie Lacerte

Chloé DB

Jessie Gélinas

Tu veux recréer ces looks pétillants? Voici une sélection de rouges à lèvres orangés pour tous les budgets:

NYX Liquid Suede dans la couleur Orange County, 7 $, nyxcosmetics.ca

Estee Lauder Pure Color Envy Matte dans la couleur Furious, 32 $, amazon.com

Maybelline Color Sensation Vivids Lip dans la couleur Electric Orange, 5 $, maybelline.com

