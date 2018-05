Le week-end culturel de Geneviève Borne

Quel est le livre que vous avez particulièrement apprécié ?

Photo WENN

J’ai lu la biographie de Leonard Cohen, I’m Your Man, de l’auteure Sylvie Simmons. C’est vraiment un bon livre. En plus, je l’ai lu pendant que j’étais en voyage en Grèce. J’ai tenu à aller sur l’île d’Hydra, où Leonard Cohen a vécu. Il avait eu un coup de foudre pour cette île au point de s’y acheter une maison dans les années 60. J’étais complètement imprégnée de son univers d’autant plus que l’endroit est féerique. Je connaissais déjà beaucoup de choses sur Leonard Cohen, mais ce que j’ai appris dans cette biographie, c’est à quel point il avait besoin de s’exiler et de se déraciner, notamment pour créer.

Quel est votre récent coup de cœur cinématographique ?

Photo Courtoisie

J’ai été fascinée par le film Death of Stalin (La Mort de Staline), du réalisateur Armando Iannucci. On y décrit ce qui régnait au moment de la mort de Staline d’une façon humoristique. C’est une satire politique qui fait beaucoup rire. On observe tous les jeux de pouvoir dans l’entourage de Staline à la suite de sa mort, à savoir qui lui succédera pour devenir le prochain dirigeant soviétique. Même si c’est une comédie empreinte d’humour noir, on apprend également sur l’histoire et sur les services secrets notamment.

Quel est le spectacle que vous tenez à voir ?

Photo courtoisie

J’ai très hâte de voir le spectacle des Foo Fighters sur les Plaines, au Festival d’été de Québec, qui se tiendra le 9 juillet. C’est un groupe que j’adore ! Ils ont réussi à faire leur place dans l’univers du rock. C’est Dave Grohl, l’ancien batteur de Nirvana, qui a formé son groupe à la suite du décès de Kurt Cobain. Ils étaient venus en 2015 et avaient interrompu leur spectacle après seulement trois chansons en raison d’un orage. Ils avaient promis de revenir. En plus de leurs classiques, on va entendre des chansons tirées de leur nouvel album.

Quelle est l’exposition qui suscite votre intérêt en ce moment ?

Photo Courtoisie

C’est l’exposition Ici Londres, qui vient de prendre place au Musée de la civilisation à Québec, où l’on présente tous les aspects de la créativité à Londres, ville multiculturelle, de 1950 à aujourd’hui. Toutes les formes d’art y sont représentées. C’est très élaboré et surtout très varié. La musique, le design intérieur, l’architecture, la mode, la sculpture et la peinture, tout y est. On pourra visiter le musée en suivant un tracé, comme si on marchait dans les rues de Londres, permettant de découvrir des œuvres d’artistes provenant de différents quartiers de la ville. Ça m’interpelle puisque Londres est ma ville favorite, j’y vais chaque année depuis 1995.

Quel est le récent album que vous avez téléchargé ?

Photo AFP

Le nouvel album God’s Favorite Customer, du très prolifique Father John Misty. C’est un chanteur extrêmement charismatique aux allures de Jim Morrison sur scène. Pour le moment, deux chansons sont disponibles, dont ma favorite, Disappointing Diamonds. L’album intégral sortira le 1er juin. C’est vraiment de la belle musique, très mélodique. Un pur bonheur !

