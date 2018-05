Les canons des Orioles tonnent

Adam Jones, Manny Machado et Mark Trumbo ont tous les trois produits deux points, vendredi à Boston, pour aider les Orioles de Baltimore à vaincre les Red Sox par la marque de 7-4.

Après avoir encaissé cinq revers à ses premiers départs dans l’uniforme des Orioles, Alex Cobb (1-5) a finalement goûté à la victoire. En six manches et un tiers, il a accordé trois points mérités, 10 coups sûrs et une passe gratuite.

Après avoir inscrit un point en première, les Orioles en ont ajouté quatre en quatrième et un en septième et en neuvième.

En plus de produire deux points, Jones en marqué deux. Machado a terminé la rencontre avec trois coups sûrs en quatre présences officielles, tandis que Trumbo a réussi un double d’un point en plus de produire un autre point à l’aide sur un roulant.

Jonathan Schoop a quant à lui canonné son quatrième circuit de la saison, une claque en solo réussie en septième.

Du côté des favoris de la foule, Mookie Betts a connu une autre bonne soirée dans le rectangle des frappeurs en terminant avec deux doubles et une longue balle en cinq présences officielles. Il a produit deux points.

Andrew Benintendi et Eduardo Nunez sont à l’origine des deux autres points des Red Sox.

Drew Pomeranz (1-2) a encaissé le revers lui qui a donné cinq points, dont quatre mérités, en quatre manches sur la butte.

Brad Brach a signé son sixième sauvetage de la saison.