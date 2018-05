Les Capitales toujours invaincus

Les Capitales de Québec continuent d’être avares en ce début de saison de la Ligue Can-Am de baseball indépendant. Pour une deuxième fois en trois rencontres, la défensive a été intraitable, guidant la troupe de Patrick Scalabrini vers une victoire de 2-0 contre les Jackals du New Jersey pour demeurer invaincue au cours d’une soirée pluvieuse samedi au Stade Canac.

Les membres de la formation à la fleur de lys n’ont alloué qu’un maigre point en 27 manches depuis le premier lancer de jeudi soir, du jamais-vu d’aussi loin que se souvient le gérant pour un début de campagne. Ils pourront compléter le balayage dimanche après-midi à partir de 13 h 05.

«Je ne même pas proche d’avoir vu ça. Les frappeurs de l’autre côté ne doivent pas se sentir très bons, mais je persiste et signe qu’il s’agit d’une très bonne équipe», observait Scalabrini, qui a eu une petite frousse en neuvième quand le releveur Sean Donatello a rempli les sentiers avant de fermer les livres en retirant sur trois prises Connor Hofmann, premier dans l’alignement des visiteurs.

Les Capitales n’avaient d’ailleurs pas signé trois victoires successives en ouverture de calendrier depuis 2013 alors qu’ils avaient été parfaits à l’époque durant leurs cinq premières parties.

Lebron en vedette

Si la rencontre ne passera pas à l’histoire, l’attrapé spectaculaire d’Edgar Lebron à la manche initiale était le grand sujet de discussion dans le vestiaire des Capitales. Le voltigeur recrue a carrément privé le puissant cogneur Dean Green, des Jackals, d’un circuit de trois points en sautant sur la clôture pour gober la balle qui était déjà à l’extérieur du terrain. Les Capitales ont fini la manche avec un double jeu.

«C’est le plus bel attrapé que je n’avais jamais réalisé! La balle était par-dessus la clôture», a émis Lebron qui joue en dépit de problèmes d’audition.

Le partant Ryan Searle, utilisé pendant six manches au cours desquelles il a concédé six coups sûrs et obtenu six retraits au bâton, a levé son chapeau à son coéquipier pour lui avoir permis de rentrer dans l’abri sans tracas.

«Ça a changé le match. Les conditions étaient terribles avec la pluie et c’était extrêmement difficile de faire un jeu de la sorte. Je vais lui payer un repas! Puis, les gars ont frappé la balle dans des moments opportuns en plus d’être bons en défense», a lancé l’Australien, qui préférait ne pas trop s’attarder sur sa performance personnelle à l’issue de sa première sortie en sol nord-américain depuis 2014.

«Ça a vraiment été un point tournant du match. Même s’il y a beaucoup de travail qui s’est fait par la suite, ça change complètement le match. Si tu tombes 3-0 en partant, c’est dur de s’en relever», a renchéri l’instructeur-chef au sujet du vol de Lebron.

Employé comme frappeur désigné à la place de Mattingly Romanin, Brad Antchak a produit le point victorieux à ses débuts professionnels en deuxième manche sur un optionnel. Le Cubain Lazaro Blanco, lanceur par excellence dans la Can-Am en 2017, entamera le match ultime de la série, dimanche, pour Québec.

Becker de retour

Le suspens entourant le possible retour du releveur Nolan Becker n’est plus. Le spécialiste des fins de match a officialisé son retour avec la formation de baseball indépendant après une discussion avec le gérant Patrick Scalabrini avant la rencontre d’hier soir. Il faudra toutefois encore patienter un peu avant de le voir grimper sur la butte puisque son retour signifie qu’un releveur devra faire ses valises.

«On n’a pas de date exacte, mais il revient dans l’alignement. Pour l’instant, il veut tester des affaires, lancer dans l’enclos (bullpen) et accompagner l’équipe. D’après moi, on pourra compter sur ses services à notre retour à la maison [le 28 mai]», a spécifié l’instructeur-chef.

Invité à se joindre à l’organisation des Royals de Kansas City en novembre après une saison mémorable en 2017 de 24 sauvetages dans l’uniforme des Capitales, Becker a accordé quatre points mérités en 13 manches et un tiers dans le A fort avant d’être libéré.

«Il a eu besoin de sa semaine de congé parce qu’il était très déçu et amer. Il a eu des offres et on a essayé de le convaincre d’aller à différents endroits, mais il ne serait pas allé nulle part ailleurs qu’ici dans l’indépendant parce qu’il veut avoir du plaisir à la base, et s’il n’a pas de plaisir, il ne performera pas», a poursuivi le gérant, qui devra aussi statuer sur le sort de deux autres joueurs d’ici le voyage de mardi à Rockland avec l’arrivée du voltigeur Stephen Gaylor et le retour du partant Brett Lee.