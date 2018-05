Les Royals surprennent les Yankees

En vertu de la bonne forme de Salvador Perez, les Royals ont pris la mesure des Yankees de New York au compte de 5-2, vendredi à Kansas City.

Perez a claqué une longue balle en solo en cinquième manche et cogné un double productif en septième. Il a finalement terminé sa soirée de travail avec trois points produits.

Whit Merrifield a également contribué à la cause des Royals, plaçant trois fois la balle en lieu sûr en quatre présences au bâton. Il a croisé le marbre deux fois.

Allouant deux points, sept coups sûrs et un but sur balles en cinq manches et un tiers, Jakob Junis (5-3) a mérité la victoire. Kelvin Herrera a quant à lui signé un neuvième sauvetage cette saison.

Le vétéran CC Sabathia (2-1) a pour sa part concédé quatre points, dont deux mérités, quatre frappes en lieu sûr et autant de buts sur balles en cinq manches.

Neil Walker et Miguel Andujar ont été à l’origine des deux points des Bombardiers du Bronx, marqués au sixième tour au bâton.