Les suites, la recette la plus rentable

Il n’y a pas qu’à Hollywood où les suites et remakes de films à succès ont la cote. Depuis De père en flic 2 jusqu’à 1987 en passant par Bon Cop, Bad Cop 2, Les 3 P’tits Cochons 2 et la version animée du classique La guerre des tuques, plusieurs suites de films populaires québécois ont eu du succès dans les salles de la province au cours des dernières années. En fait, les 10 films québécois les plus populaires des quatre dernières années ont engrangé à eux seuls plus de la moitié des recettes totales du cinéma québécois au box-office depuis 2014. Voici 7 des films québécois qui ont été les plus rentables au box-office depuis 2014.

1- De père en flic 2 (2017)

Photo courtoisie Film québécois le plus lucratif des cinq dernières années avec des recettes de 6,6 M$ aux guichets, cette comédie d’Émile Gaudreault a non seulement connu un immense succès dans les salles de la province l’an passé, mais elle a aussi été le second film le plus populaire de l’été 2017 au box-office québécois, devant des productions hollywoodiennes comme Les Gardiens de la Galaxie 2 et Wonder Woman. Ce succès commercial fait suite à celui du premier film De père en flic, qui avait amassé 10,5 M$ au box-office québécois à l’été 2009. Le film mettant en vedette le tandem Louis-José Houde et Michel Côté a bénéficié de contributions financières publiques de 4,4 M$.