L’immobilier de luxe se porte bien

Chaque semaine apporte son lot de transactions sur la scène économique. Dans cette chronique hebdomadaire­­­, nous nous proposons de scruter la valse des millions qui entoure les transactions d’initiés, les ventes immobilières, les achats de biens de luxe ou autres faillites retentissantes des gens riches ou célèbres.

La femme d’un Desmarais vend sa maison à Westmount

Photo courtoisie

La femme de l’homme d’affaires Louis P. Desmarais, le fils de Louis R. Desmarais, lui-même feu frère aîné du feu magnat Paul Desmarais, a vendu sa résidence de Westmount pour 4,2 millions $. C’est un entrepreneur de Montréal dans les vêtements et les chaussures qui achète. « Fabuleusement grand, sophistiqué et impeccablement maintenu, ce grand manoir géorgien est la définition du luxe discret et totalement parfait », dit une courtière. La propriété compte six chambres à coucher et quatre salles de bains. Une piscine creusée se trouve dans la cour.

Luc Bertrand achète du 5N Plus

Photo courtoisie

L’ancien patron de la Bourse de Montréal, Luc Bertrand, a fait l’achat de 57 000 actions de la firme, pour une valeur d’un peu moins de 200 000 $. Il porte sa participation dans l’entreprise à 3,8 millions $. Le titre de 5N Plus, un producteur de « matériaux technologies », a grimpé de 15 % depuis le début de l’année.

Vente de 2,1 M$ à Outremont

Francine Tremblay, présidente de l’entreprise Publications Senior et épouse du caricaturiste Serge Chapleau, a vendu sa résidence de Montréal pour 2,1 millions $ à Maurice Holder, propriétaire du restaurant Holder dans le Vieux-Montréal, et à sa conjointe.

Tom Brady et sa femme vendent un appartement

Photo courtoisie

Le quart-arrière vedette des Patriots de la Nouvelle-Angleterre, Tom Brady, et sa femme, la top model brésilienne Gisele Bündchen, ont remis sur le marché un appartement à New York pour 14 millions $ US. L’appartement de 3300 pieds carrés s’étale sur un étage entier de la tour One Madison Tower à Manhattan. Le couple avait déjà mis sur le marché l’appartement pour 17 millions $ US en 2016.

Rolls-Royce dévoile son nouveau VUS

Photo courtoisie, Rolls-Royce

Le constructeur de voitures de grand luxe Rolls-Royce a dévoilé son nouveau VUS, le Cullinan. Le prix devrait s’établir à près d’un demi-million de dollars. Le véhicule, qui pèse trois tonnes, est mû par un moteur V12 de 6,75 litres qui développe 563 chevaux-vapeur. Le nom du VUS est dérivé du nom du plus gros diamant au monde.