Miles Wolff : «un pari audacieux»

Fondateur des Capitales et propriétaire durant la première décennie de la concession, Miles Wolff s’enflamme lorsqu’on lui demande de se replonger dans ses souvenirs québécois.

« À la demande de Jean-François Côté et André Lachance, j’étais venu à Québec pour jeter un œil au stade municipal, pour voir s’il était possible, un jour, d’y faire revivre le baseball professionnel. »

« Après avoir effectué une visite des lieux, je n’étais pas très optimiste. Le stade était délabré, abandonné, et la logique aurait dicté de le démolir. »

« Le marché de Québec m’apparaissait toutefois plus favorable à la relance du baseball professionnel. Des bénévoles se sont ensuite affairés à redonner meilleure mine au stade municipal, la Ville a investi pour lui refaire une beauté et quand je suis revenu quelques mois plus tard, je savais que Québec ferait sa place dans le baseball indépendant. »