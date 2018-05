NASCAR: Kevin Harvick triomphe à la course des étoiles

Kevin Harvick a remporté la course des étoiles de la série Monster Energy de NASCAR, samedi, à Charlotte, en Caroline du Nord. Ce faisant, le pilote de l’équipe Stewart-Haas Racing a mis la main sur le grand prix de 1 million $.

Harvick, qui avait déjà obtenu cinq victoires sur le circuit depuis le début de la saison, a résisté notamment à Daniel Suarez (Joe Gibbs Racing) et Joey Logano (Team Penske) en fin de course. Il s’agit de son deuxième triomphe en carrière à la course des étoiles de la série Monster Energy, son premier depuis 11 ans.

Harvick a mené 36 des 93 tours de l’épreuve, qui a dû être interrompue au cours de la troisième étape après une collision entre huit voitures. Un nouveau départ a été donné avec deux tours à faire. Impliquées dans l’accident, les voitures de Martin Truex fils, Kurt Busch, Brad Keselowski et Clint Bowyer étaient trop endommagées pour terminer la course.

Suarez a fini deuxième, devant Logano. Denny Hamlin (Joe Gibbs Racing) et Chase Elliott (Hendrick Motorsports) ont complété le top 5.