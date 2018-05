Notre palmarès des meilleurs campings

Au pied des vagues de l’Atlantique, au beau milieu des Everglades ou sur les remparts d’un fort : partout où on campe en Floride, on profite d’un paysage inoubliable. Mais certains sites nous assurent un séjour vraiment magique sous les étoiles. En voici dix qui donneront envie à ceux qui ont horreur du camping de courir s’acheter une tente ou une roulotte.

Sur une île

photo courtoisie US National Park Service

Saviez-vous qu’il est possible de dormir au milieu de l’océan ? Au large de Key West, Garden Key, l’île principale du parc national Dry Tortugas (nps.gov/drto), propose dix emplacements de camping rudimentaire au pied du fort Jefferson, érigé au XIXe siècle. On s’assure donc d’emporter sa nourriture, son eau et de quoi rapporter ses déchets. Notre système D est mis à l’épreuve avec pour récompenses une plongée inédite dans des eaux turquoises et un ciel 100 % étoilé.

Refuge exclusif

photo courtoisie Florida State Parks

On apprécie l’intimité des 26 terrains du parc Kelly (400 E Kelly Park Rd, Apopka, FL 32712 ; orangecountyfl.net/CultureParks). À 35 minutes de route au nord de Walt Disney World, ce camping est voisin des sources Rock Springs. On fait trempette dans des eaux fraîches ou une rando en forêt accompagnée d’un guide du parc à la recherche de grues, d’ours noirs et de serpents indigo.

Sauvage

photo courtoisie James Branaman pour Visit Florida

En Floride, plusieurs sites de camping ne sont accessibles qu’en bateau. C’est le cas de Hell’s Bay Chickee au cœur des Everglades. Pour atteindre ce camping sur pilotis, on se procure un permis au centre des visiteurs de Flamingo (1 Flamingo Logde Hwy, Homestead, FL 33034 ; nps.gov/ever). On pagaie ensuite la route de canotage Hell’s Bay Trail, en suivant les bornes blanches qui bordent les marais salants. Après 9 km, on atteint la plateforme en bois, formant une micro-île rien qu’à soi.

Eaux et forêt

photo courtoisie Marie Poupart

Casser la routine en dormant dans une forêt luxuriante, puis en se réveillant avec un plongeon dans les eaux claires d’une source d’eau pure. Voilà le programme au camping Alexander Springs (route CR 445, Altoona, FL ; recreation.gov). Situé dans la forêt d’Ocala, on y trouve 67 terrains ombragés pour motorisés et tentes. Avis aux hommes-grenouilles : la plongée sous-marine est autorisée. On peut aussi découvrir les springs en kayak.

Prêt-à-camper

photo courtoisie Visit South Walton

Passer la nuit sur une plage en Floride est souvent synonyme de camping sauvage. C’était avant le partenariat de Fancy Camps avec le Grayton Beach State Park (357 Main Park Rd, Santa Rosa, FL 32459 ; fancycamps.com) qui permet de faire l’expérience du sable blanc neige du Panhandle, sans même sortir son maillet à piquets ! Car, avant notre arrivée, on installe une chic tente digne de celles des safaris d’antan, que l’on décore d’un grand lit, tapis bohémiens, guirlandes de lumières et lounge extérieur !

Décor Idéal

photo courtoisie Marie Poupart

Le Myakka River State Park de Sarasota (13208 State Rd 72, Sarasota, FL 34241 ; floridastateparks.org) est populaire auprès des pagayeurs du dimanche en raison de sa rivière sauvage et pittoresque qui s’étire sur plus de 95 km. En plus des 90 sites pour camper au cœur du parc, les randonneurs aguerris disposent d’une dizaine de lieux aménagés le long des sentiers où installer leur abri.

Paradisiaque

photo Florida Department of Environmental Protection

N’offrant que 139 emplacements à l’orée d’une dense forêt, le camping du parc d’État Anastasia (300 Anastasia Park Rd, St Augustine, FL 32080 ; floridastateparks.org) assure un séjour paisible en communion avec la nature. Parmi les autres petits plus de ce terrain, notons la plage de sable étincelant qui longe la côte sur plus de six kilomètres. On se lève et hop, on plonge dans l’océan, avant même le café du matin !

Évasion urbaine

photo courtoisie US National Park Service

Sur le rivage d’Elliott Key, les eaux aigue-marine de la baie de Biscayne incitent à la baignade. Cette île du Biscayne National Park, située à 15 milles nautiques de Miami, compte 30 sites où planter sa tente (pas d’électricité, mais WC avec eau potable). On y accoste le temps d’explorer la mangrove et les récifs de corail aux poissons multicolores (navette quotidienne au départ du centre des visiteurs Dante Fascell, 9700 SW 328th Street, Homestead, FL 33033 ; nps.gov/bisc).