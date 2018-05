Québec, terre d’adoption

Pour la majorité des joueurs de l’extérieur de la province, le passage à Québec aura pris fin au terme d’un séjour fort apprécié avec les Capitales. Pour une poignée d’entre eux, toutefois, le charme a opéré au point où, une fois gants et bâtons rangés, c’est dans cette terre d’adoption que l’aventure de la vie devait se poursuivre.

Parmi eux, Eddie Lantigua est sans doute le plus québécois des Dominicains. Celui qui a été un redoutable cogneur pour les Capitales pendant neuf saisons s’était amené à Québec pour la campagne inaugurale, en 1999. Photo d'archives

« J’ai tout de suite su dès la première année que je vivrais à Québec. Ma vie a dramatiquement changé ici », affirme aujourd’hui le sympathique joueur, qui a quitté l’organisation en 2009 et pris sa retraite du baseball professionnel en 2011.

Après deux saisons à Duluth, en 2000 et 2001, Lantigua est revenu avec les Capitales pour y inscrire à tout jamais son nom dans la légende, notamment grâce à sa magistrale saison de 2005, lors de laquelle il a claqué 31 coups de circuit et récolté 112 points produits.

Au-delà de la figure populaire qu’il a été au baseball, le Dominicain a toujours été impliqué dans la communauté et trois de ses cinq enfants sont nés à Québec. La relation d’amour bien sentie entre les Québécois et lui l’a fait craquer pour la ville.

« Les gens sont très chaleureux et apprécient beaucoup le baseball. Tu peux vivre à Québec en paix et il n’y a pas de criminalité. J’ai tout de suite compris que c’était l’endroit idéal pour vivre en famille », dit celui qui travaille pour l’entreprise Canam en plus de diriger l’école de baseball portant son nom.

Des Américains en amour

L’histoire d’attachement de Lantigua n’est pas unique. Quand Goefrey Tomlinson, né en Jamaïque et ayant grandi au Texas, s’est pointé à Québec en 2004, il s’agissait d’une opportunité rare de renouer avec le baseball, après trois ans d’inactivité en raison d’une grave blessure.

Le séjour sur le terrain s’est étiré sur huit ans. Depuis, son emploi chez B45, son épouse, de même qu’Alexis (3 ans) et Maxime (1 an et demi), nés dans sa ville d’accueil, en ont fait un Québécois à temps plein.

« Vers 2009 ou 2010, j’ai commencé à penser sérieusement à m’installer ici. Il y avait une tradition d’excellence qui s’était établie au baseball et avec la qualité de la ville, c’était le meilleur des deux mondes. »

« C’est une ville tranquille, mais très sous-estimée, avec beaucoup de charme. Les gens y sont très aimables et on s’y sent bien. C’est ici que j’ai établi mes nouvelles racines », raconte-t-il.

« J’adore la qualité de vie ici »

Et tandis que des milliers de Québécois fuient avec empressement les rudes hivers de chez nous pour le soleil radieux de la Floride, un autre ancien Capitales a choisi le chemin inverse. Photo d'archives

L’ex-lanceur floridien T.J. Stanton a découvert Québec en s’alignant avec les Capitales de 2006 à 2008, avant de revenir y accrocher son gant en 2011 et 2012. Il a ensuite dirigé les lanceurs. Il n’était pas question de repartir.

« J’adore la qualité de vie ici. J’aime aussi profiter de quatre saisons bien différentes, même si l’une d’entre elles est quand même un peu trop longue. Ça ne pourrait pas être plus différent de la Floride, mais j’aime ça. Tout le monde me dit que je suis fou, même les Québécois ! », rigole l’actuel gérant des Aigles de Trois-Rivières.

« Même si aujourd’hui je porte le rouge et le noir, les Capitales seront toujours une partie de ce que je suis aujourd’hui. Des amitiés durables ont été établies à Québec, notamment avec Pat [Scalabrini] », ajoute-t-il.

Un Australien charmé

Il faut parfois tout un concours de circonstances pour aboutir à Québec... surtout quand on provient d’Ipswich, en Australie !

L’ex-artilleur Brad Purcell a tissé des liens avec Patrick Scalabrini à Winnipeg et ce dernier l’a convaincu de faire le saut à Québec, en 2006. Blessé à l’épaule, Purcell a dû être opéré à Québec et sa convalescence lui a permis de trouver l’âme sœur. Photo d'archives

Les vœux de mariage étaient prononcés en 2012 et l’appel de la vie à Québec était déjà trop fort pour celui qui dirige aujourd’hui Baseball 360.

« J’ai tout de suite aimé la place. Parler français, j’aime ça. Je trouve ça cool, excitant, exotique. J’avais envie d’une vie différente, d’un beau défi. Nous nous sommes acheté une nouvelle maison il y a quelques semaines et je ne pourrais pas être plus heureux », lance-t-il.