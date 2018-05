Quelle intégration pour les immigrants francophones?

En tout cas, au Canada comme ailleurs dans le monde, la question devient de plus en plus incontournable.

Au Québec, une réflexion honnête et transparente s’impose, car le Canada est l’un des pays les plus ouverts à l’immigration, et le Québec ne peut pas faire l’économie de ce débat, à cause des ratés de l’intégration et de la crise des milliers de demandeurs d’asile de Saint-Bernard-de-Lacolle qui est loin de se résorber.