Rester simple malgré le succès

James Bay n’avait jamais prévu le succès qu’allait connaître son premier album, Chaos and the Calm, en 2015. Alors âgé de 24 ans, l’auteur-compositeur­­­ anglais avait été propulsé sur les radios à la grandeur de la planète avec sa pièce Hold Back the River. Trois ans plus tard, l’artiste est de retour avec un nouveau look et un album plus dynamique. Le Journal l’a rencontré.

C’est le mois dernier que nous avons croisé James Bay à Montréal. Très sympathique, le chanteur à la gueule de mannequin était de passage pour une visite éclair afin de parler d’Electric Light, son deuxième album.

« Je n’ai jamais eu le temps de visiter vraiment Montréal, mais le peu que j’en ai vu, c’est une ville magnifique, dit-il. Je trouve que l’atmosphère est similaire à l’Angleterre. La météo est très semblable. Chaque fois que je viens ici après être allé aux États-Unis, je dois me rappeler qu’on est encore du même côté de l’Atlantique. »

En 2015, James Bay est venu jouer trois fois à Montréal, rien de moins. À l’époque, le chanteur était pris dans le tourbillon d’une tournée mondiale. Était-il épuisé après ces nombreux spectacles ?

« Oui, je l’étais, reconnaît-il. Mais si tu veux vraiment faire ça dans la vie, il ne faut pas que la fatigue te dérange. Je suis parfois épuisé, crois-moi, mais comment pourrais-je m’en plaindre ? C’est la chose que je veux faire. Le pire était plutôt en 2017, quand je ne pouvais plus faire de tournée à cause du nouvel album. Mais encore là, c’était aussi très bien, car j’écrivais de nouvelles chansons. »

Simple studio

Pour son premier album, James Bay était allé dans un studio réputé de Nashville. Mais il devait alors tout apprendre. « C’était un studio vraiment sophistiqué, l’un des meilleurs en Amérique du Nord. Mais je ne savais pas quoi faire ! Je me demandais si je devais m’asseoir dans un coin et attendre qu’on me dise où aller. C’était la seule expérience de studio que j’avais. »

Lorsqu’est venu le temps de choisir un studio pour le deuxième album, James Bay a décidé d’opter pour un studio tout simple, dans un sous-sol de Londres. « Quand j’ai du succès, je ne veux pas m’entourer que de belles choses, dit-il. Même si je fais de l’argent, je ne veux pas me promener avec un smoking. J’aime mieux porter des vieux jeans, pour me rappeler ce qu’est la vraie vie. J’ai besoin d’avoir un peu de difficulté, je ne veux pas que tout soit rendu facile. Il n’y a rien de bon qui sort d’une vie facile. Les meilleures choses proviennent du travail acharné. »

En travaillant sur Electric Light, James Bay a décidé d’écouter des artistes différents de ceux qui l’avaient inspiré pour Chaos and the Calm. « Je me suis mis à écouter David Bowie et Prince. Je suis aussi tombé dans LCD Soundsystem, Frank Ocean et The Strokes. J’ai commencé un nouveau chapitre. »

Photo courtoisie

Personnage différent

Cette nouvelle aventure pour lui vient aussi avec un nouveau look. Il y a trois ans, on a découvert James Bay avec des cheveux longs et un grand chapeau. Aujourd’hui, le chapeau a disparu et le jeune homme a les cheveux courts. Pourquoi ce changement ?

« Porter le chapeau était un geste intentionnel, dit-il. C’était un look signature qui allait avec ma musique. Quand tu es un nouvel artiste, c’est facile de ressembler aux autres. Je voulais un look qui me démarquait. Mais je savais qu’un jour ou l’autre, je me départirais du chapeau. En écoutant mes nouvelles chansons, je me suis aperçu qu’elles ne cadraient plus avec le gars au chapeau et aux cheveux longs. C’était le temps d’évoluer. J’aime jouer un personnage différent, en quelque sorte. »

En amour depuis 10 ans

Dès les premières secondes d’Electric Light, on est surpris en entendant un dialogue qui a l’air tiré d’une scène de film. On peut alors y entendre un couple en train de se disputer. « Nous avons tourné cette scène avec des acteurs de New York, dit James. J’ai pris l’audio seulement pour l’album. Mais vous pourrez bientôt voir la scène dans un vidéoclip. »

Ce couple qui bat de l’aile n’est pas calqué sur la vraie vie de James Bay. L’artiste mentionne être en couple avec la même fille depuis déjà dix ans. « Nous nous connaissions déjà bien avant tout ça (le succès international). Notre relation est devenue plus forte avec les années. Pour moi, cette relation est la chose la plus stable, constante et importante dans ma vie. »

►Le nouvel album de James Bay, Electric Light, est présentement sur le marché. Le chanteur jouera au festival Osheaga, à Montréal, le 5 août. Pour les détails : jamesbay.com.