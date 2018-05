Tous au cinéma!

La saison tire à sa fin, et déjà, le premier festival de musique classique et populaire affiche ses couleurs. Du 25 mai au 16 juin, le festival Classica offre une programmation chargée et vraiment pour tous les goûts. Avec Bruno Pelletier, en version symphonique, les grands airs de cinéma seront à l’honneur, tout comme Harry Potter et le prisonnier d’Azkaban en version cinéma-concert. De belles sorties en famille.

Pour sa 7e édition, le Festival Classica est plus imposant que jamais. Majoritairement situés sur la Rive-Sud de Montréal (Saint-Lambert, Varennes, Saint-Constant, Longueuil), ces concerts sont un alliage entre la musique classique pure et des évènements pour toute la famille. Samedi 26 mai, à la cocathédrale Saint-Antoine-de Padoue (Longueuil), le chanteur Bruno Pelletier nous invite au cinéma. En collaboration avec le pianiste Guy St-Onge et l’Orchestre symphonique de Longueuil sous la direction de Marc David, il revisitera les grandes chansons du cinéma. Au menu de cette grande soirée, vous pourrez entendre : Le cœur est un oiseau (Le party), Calling You (Bagdad Café), Your Song (Moulin Rouge) ou Somewhere, pièce phare de West Side Story. À la même heure, mais à l’église Saint-Augustin de Mirabel, les solistes de l’OSM rendront hommage au compositeur Jacques Hétu. Avec comme chef, le premier violon Andrew Wan, ils interpréteront le Quintette en do majeur de Franz Schubert. Nous suivrons aussi, les deux hommages au pianiste André Mathieu, ainsi que la soirée tango avec la soprano colorature Nathalie Choquette. Pour tout savoir : www.festivalclassica.com.

Fans d’Harry Potter, il arrive !

Nous le répétons souvent, mais la projection d’un film avec la musique en direct est source de succès. Pour une soirée, les amoureux du petit sorcier seront comblés avec la projection d’Harry Potter et le prisonnier d’Askaban. Sous la direction de la jeune chef d’orchestre Sarah Hicks, 80 musiciens feront revivre la musique de John Williams, et accompagneront cette aventure, projetée sur un écran géant. À la salle Wilfrid-Pelletier.

Janos Starker

Plays Hindemith, Prokofiev

SWR Classic / Naxos

Dans la lignée des violoncellistes qui ont imposé un style, nous pouvons compter sur Mitislav Rostropovitch, Pablo Casals, Paul Tortellier, Pierre Fournier et Janos Starker. Sous la forme d’une compilation, très bien conçue, nous retrouvons ce maître entre 1971 et 1975, avec l’orchestre de la radio-symphonie de Stuttgart. Avec simplicité et chaleur, le violoncelliste offre des versions tendues, avec juste ce qu’il faut de romantisme. Il laisse la musique respirer et que de surprises nous attendent, avec l’œuvre du compositeur finlandais Rautavaara. Moderne dans son essence, elle est un écrin de choix pour l’instrumentiste.

