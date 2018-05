Depuis la naissance des Capitales en 1999, près de 520 joueurs ont enfilé l’uniforme. Du lot, seulement deux revendiquent la distinction unique d’avoir profité de Québec comme tremplin vers le baseball majeur. Les lanceurs Jeff Harris et Andrew Albers ont réalisé l’exploit et n’oublieront pas de sitôt leur passage en ville.

Quelques joueurs des Capitales ont goûté au baseball majeur avant leur arrivée à Québec, mais à ce jour, Harris et Albers demeurent les seuls gradués de Québec à avoir atteint par la suite le sommet de la chaîne alimentaire.

Harris, un artilleur californien, est le premier à avoir gravi les échelons. Après six ans dans le giron des Twins du Minnesota, il a disputé deux saisons dans le baseball indépendant, dans sa ville natale de Chico, au sein de la Ligue Western.

Après une brève saucette asiatique à Taiwan et en Chine, Harris est rentré à la maison, en Californie. Une semaine plus tard, à 28 ans, en 2003, sa vie allait prendre une tournure totalement inattendue, à Québec.

« L’été précédent, j’avais joué avec Keith Dunn au sein de l’équipe américaine et il m’avait vanté les mérites de Québec. Je me développais toujours même si j’étais plus âgé et je désirais perfectionner l’art d’être partant. Mon passage à Québec m’a beaucoup aidé en ce sens », a rappelé Harris lors d’un récent entretien.

De bons souvenirs

Harris avait compilé des statistiques relevées avec un dossier de 9-4 et une moyenne de points mérités de 2,51, avec 119 retraits au bâton en 129 manches et un tiers. Ce fut suffisant pour que les Mariners de Seattle lui fassent signer un contrat. À l’été 2005, il faisait ses débuts inattendus avec le grand club, à 31 ans.

Retraité depuis 2008, il est actuellement dépisteur pour les Phillies de Philadelphie et son bref, mais remarqué passage chez les Capitales demeure bien ancré dans sa mémoire.

« J’ai adoré Québec. Je me sens privilégié d’avoir joué là. Je ne retiens que du positif des partisans et de mes coéquipiers. C’était la première classe du début à la fin et je me souviens encore de nos condos à Stoneham, au pied d’une belle montagne de ski. Je repense encore souvent à Québec », s’est-il exprimé.

Albers reconnaissant

De son côté, c’était sans la moindre attente qu’Andrew Albers s’installait à Québec pour la saison 2010. Le jeune homme de la Saskatchewan avait été repêché en 2008 par les Padres de San Diego, en 10e ronde, mais avait dû subir une opération à la Tommy John l’année suivante.

« Ma saison à Québec m’a permis de constater comment mon bras allait réagir après cette opération. C’était gros pour moi parce que je n’avais alors aucune expérience dans le baseball professionnel et je ne savais pas à quel point mon bras allait tenir le coup », s’est remémoré l’artilleur gaucher.

« Ma saison avec les Capitales m’a permis de reprendre confiance en moi, de voir que je pouvais toujours lancer et connaître du succès. C’est ce qui m’a amené à croire que je pouvais pousser un peu plus loin dans le baseball. »

Un contrat avec les Twins

Et comment ! Après avoir mystifié les frappeurs adverses avec une moyenne de points mérités de 1,40, en plus de

17 sauvetages et 59 retraits au bâton en 57 manches et deux tiers, Albers a obtenu des essais lors des camps d’entraînement des ligues majeures le printemps suivant. Les Twins l’ont alors mis sous contrat et il a fait le saut avec l’équipe en août 2013. Depuis, Albers a aussi évolué pour les Blue Jays et les Mariners, lui qui se retrouve aujourd’hui au Japon avec les Buffaloes d’Orix, où Le Journal l’a joint.

« J’ai tellement de bons souvenirs de mon passage à Québec. J’ai rarement ressenti autant de plaisir à jouer durant ma carrière. La ville était incroyable. L’atmosphère lors des matchs était superbe et j’ai apprécié la culture. Je ne suis pas surpris de voir que les Capitales fêtent leur 20e anniversaire. De bonnes personnes dirigent l’organisation et l’équipe est très bien implantée dans la communauté », a-t-il réagi.

Andrew Albers

Photo d'archives

Statistiques dans le baseball majeur

Manches lancées: 120,2

Victoires-défaites: 7-6

Moyenne de points mérités: 4,10

Retraits au bâton: 79

Buts sur balles: 25