Un talk-show au poil!

Le bureau d’un animateur de talk-show a rarement une fonction autre qu’esthétique. Pièce centrale du décor, son utilité réelle est somme toute limitée. L’intervieweur y range ses cartons de questions. Les invités peuvent y déposer leur tasse à café. C’est tout.

Pour Sébastien Kfoury, c’est une autre histoire. L’animateur des Poilus, qu’on décrit comme le premier talk-show animalier au monde, se sert du sien pour entreposer une horde de produits inusités.

« Je dois être le seul animateur à avoir un bureau rempli de lingettes nettoyantes, de désinfectants, de neutralisants d’odeur d’urine et d’essuie-tout ! » s’exclame le vétérinaire en entrevue au Journal.

Large éventail

Sébastien Kfoury prendra la barre des Poilus ce printemps. Chaque semaine, il recevra une personnalité du milieu artistique avec laquelle il parlera (vous l’aurez deviné) d’animaux. C’est ainsi que cette année, en plus de converser avec Jean-Philippe Wauthier, Pénélope McQuade, Ludivine Reding­­­, François Bellefeuille, Alex Perron et Mario Tessier, il accueillera des chats, des chiens, des singes, des cochons, un cheval Frison et quelques perroquets.

« On ratisse vraiment large, résume Sébastien Kfoury. On a des animaux très petits, très mignons et très faciles à manipuler... et des gros et grands un peu dangereux ! »

« Un autre monde »

C’est au mois de novembre que Trio Orange, la maison de production d’émissions comme Cochon dingue et Formule Diaz à Télé-Québec, a convoqué Sébastien Kfoury en audition pour Les poilus. Les choses ont visiblement bien fonctionné puisqu’en décembre, ils réalisaient le pilote avec Anne Casabonne, en mars, ils amorçaient le tournage des 13 émissions commandées et dimanche, ils entrent en ondes à Radio-Canada.

« Animer un talk-show, c’est un autre monde, indique celui qui pilote Animo depuis sept ans. J’étais pas mal épuisé après l’enregistrement du pilote ! Parce qu’en plus d’essayer de faire comme tout bon animateur de talk-show, c’est-à-dire donner beaucoup d’espace aux invités, poser des questions, prendre la balle au bond, diriger la conversation, comprendre la mécanique des allers et retours de pause et apprendre quelle caméra regarder, je devais gérer des animaux. C’était une grosse bête à apprivoiser. »

►ICI Radio-Canada Télé présente Les Poilus le dimanche à 19 h 30.