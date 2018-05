Une autre fusillade, ouais!

Dix autres morts.

Vingt-deuxième fusillade depuis le début de l’année.

Mais ça ne changera strictement rien.

Aux armes, citoyens !

Ils vont juste dire qu’il faut encore plus d’armes.

Armer les directeurs d’école. Armer les professeurs. Armer les étudiants. Armer les parents.

Vous allez voir, au cours des prochains jours, les ventes d’armes vont exploser.

Et les fabricants d’armes vont faire des affaires d’or.

Plus il y a de morts, plus les actions de leurs entreprises prennent de la valeur.

Pour eux, ce qui s’est passé hier est une bonne nouvelle. Je suis sûr qu’ils se sont frotté les mains de joie quand ils l’ont appris.

Une autre fusillade ! Avec 10 morts ! Ouais !

Qui a dit que les armes représentent un problème ?

Elles sont la solution !

La meilleure façon de se protéger des armes est de s’armer !

Plus il y a d’armes, plus il faut des armes !

Plus les bandits sont armés, plus les gens honnêtes doivent s’armer aussi !

Oubliez la guerre froide. Ce ne sont plus les Américains et les Russes qui se livrent une course effrénée aux armements, mais les Américains et les Américains.

Mon voisin a un fusil ? Je vais en avoir deux !

Il en a deux ? Je vais en avoir trois !

Une bible et des fusils

S’armer n’est pas un droit, monsieur. C’est un devoir !

Les Pères fondateurs l’ont dit : la meilleure façon de protéger la liberté est de s’armer !

Si on n’avait pas eu d’armes, on n’aurait pas pu mettre l’Angleterre à genoux.

Ce sont les tyrans qui veulent désarmer le peuple. Les vrais démocrates, eux, veulent davantage d’armes.

Partout. Dans les bars, les salles de spectacles, les restaurants, les églises, les écoles.

Tiens, on devrait inclure des cours de tir dans les programmes d’éducation. Dès la première année.

Non, dès la maternelle !

Plus tu apprends à tirer jeune, mieux tu vas pouvoir te protéger.

Une famille qui tire est une famille unie.

Une bible et des fusils, tu n’as besoin de rien d’autre.

Dieu dans ton cœur et un revolver à ta ceinture. Voilà comment on reconnaît les gens droits et intègres !

Plus t’as de douilles, plus t’as de couilles !

Grosse quéquette, grosse mitraillette !

T’as vu la grosseur de mon canon ? Ça, c’est de la puissance, mon homme !

Quand tu tires, tu recules de deux pieds !

Je suis équipé pour veiller tard !

Un fusil comme ça commande le respect !

Full metal jacket

Le sergent recruteur dans le film Full Metal Jacket est un sage. Tout le monde devrait apprendre sa prière par cœur.

« Ça, c’est mon fusil. Il y en a beaucoup comme ça, mais lui, c’est le mien. Mon fusil, c’est mon vrai copain, c’est ma vie. »

« Il faut que je maîtrise mon fusil comme il faut que je maîtrise ma vie. Sans mon fusil, je ne sers plus à rien. »

« Je dois abattre mon ennemi avant qu’il ne m’abatte. Mon fusil et moi-même sommes les défenseurs de ma patrie. »

Allez, chers compatriotes, faites votre devoir.

Courez au Walmart le plus proche, et achetez un putain de fusil !