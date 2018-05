À bas la marijuana

Comme vous semblez être d’accord avec la légalisation de la marijuana, je vais vous raconter une petite histoire. Dans ma famille, il y a un jeune père de 35 ans qui fume de la marijuana depuis l’âge de 15 ans. Depuis longtemps, il fume un joint avant de partir au travail le matin, un le midi sur son heure de lunch et au moins un le soir avant de se coucher. À cela, les fins de semaine, il ajoute beaucoup de bière. Comme il a la garde partagée de sa petite fille de sept ans, je l’ai même vu fumer en sa présence, à six pouces de son nez pendant qu’elle dormait. Ce garçon a toujours eu des dettes, en plus d’avoir du mal à payer son loyer et son électricité. Je peux vous dire qu’il a déménagé souvent à cause de cela. Il a perdu son permis de conduire à cause de la boisson. Blessé sur son lieu de travail, il est désormais invalide. Quelle merveille que cette légalisation qui approche !

Josée

La prohibition a déjà prouvé que c’était le pire moyen d’emmener les gens à réguler leur consommation. On peut au moins espérer que les campagnes d’éducation à la consommation de la marijuana qui accompagneront cette légalisation auront le même effet dissuasif que pour l’alcool et la cigarette.