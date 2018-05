Billboard Music Awards : une soirée en hommage aux victimes de Santa Fe

Les Billboard Music Awards ont récompensé, dimanche soir, en direct de Las Vegas, tous les artistes américains les plus populaires du moment au cours d’une soirée remplie de nombreux numéros musicaux.

L’intérêt de la soirée des Billboard réside principalement dans les nombreuses prestations des invités qui jalonnent la remise de récompenses.

La plus attendue était certainement le grand retour de Janet Jackson, qui a reçu le trophée «icône de la musique» en présence de sa mère qui était assise dans la salle. Pour sa première prestation télévisée en neuf ans, la reine Janet n’a pas déçu.

Un autre moment de la soirée est l’hommage qu’ont rendu Shawn Mendes et Khalid aux jeunes victimes d’une fusillade dans une école secondaire de Santa Fe, au Texas, vendredi dernier. Alors qu’ils chantaient la chanson «Youth», douze membres de la chorale de l'école de Marjory Stoneman Douglas High School, en Floride, également victime d'une fusillade cette année, les ont rejoints pour chanter avec eux. Un très beau moment rempli de respect et de solennité.

Plusieurs artistes ont rendu hommage aux victimes de Santa Fe, à commencer par l’animatrice de la soirée, la chanteuse Kelly Clarkson, qui dès l’ouverture, a tenu à souligner: «Je suis une fille du Texas et, encore une fois, nous pleurons des enfants morts pour aucune raison. Ce soir, prions pour toutes les victimes et leurs familles. Il faut que ça change!»

On retiendra également les prestations de Shawn Mendes, fortement applaudie par toutes les filles dans l’assistance, d’Ariana Grande ou du duo tout en voix de Christina Aguilera et Demi Lovato, sorte de clone en noir et blanc, sur «Fall in Line».

L’entrée en scène de Jennifer Lopez était également à la hauteur de sa réputation, au milieu d’une nuée de jeunes hommes. Un très beau numéro appuyé par la présence de DJ Khaled.

Des gagnants à profusion

Parmi les nombreux récipiendaires, Ed Sheeran, Kendrick Lamar, Taylor Swift sont notamment repartis avec plusieurs trophées. Le prix de la relève est allé à Khalid, alors que le duo new-yorkais The Chainsmokers, alias Andrew Taggart et Alex Pall, a reçu le prix pour la musique électronique.

Sans surprise le prix du meilleur artiste sur les réseaux sociaux est revenu aux sept garçons sud-coréens qui forment le groupe BTS. Ils comptent près de 15 millions d’abonnés sur Twitter et plus de 10 millions sur Instagram.

Post Malone et 21 Savage ont raflé le trophée de meilleur artiste rap de l’année.

Luis Fonsi est également monté sur scène pour recevoir le trophée de la chanson de l’année, avec «Despacito», profitant de l’occasion pour souligner son plaisir de voir une chanson en espagnol devenir la chanson la plus populaire de l’année.

Contrairement aux jurys des Grammy Awards qui décernent les prix, les Billboard Music Awards récompensent les artistes les plus populaires de l'année dans le classement du Billboard. Les gagnants sont donc les artistes les plus aimés du public américain.