Cure jeunesse des Faucons

Les Faucons de Lévis-Lauzon présenteront un visage fort différent en offensive.

Les cinq partants sur la ligne offensive ont quitté le navire tout comme les trois meilleurs porteurs de ballon, incluant le joueur par excellence du circuit collégial Division 1 Joanik Masse.

« Nous serons jeunes et nous allons commettre des erreurs, mais nous avons des habiletés, a résumé l’entraîneur-chef Pierre-Alain Bouffard. Je ne peux pas aborder la prochaine saison comme celle de 2017 où nous étions à maturité. Je suis vraiment confiant pour 2019. »

La ligne offensive sera-t-elle en mesure d’ouvrir des brèches comme par le passé ?

« Le travail de Carl (Gourgues) fait toute la différence, a souligné Bouffard au sujet de son nouvel entraîneur de position. Nous avons trois grosses recrues qui vont voir du terrain dès leur première année. On doit encore progresser, mais nous sommes rendus où l’on voulait. »

De l’expérience

Si les recrues Jeremy Villiard, Mathieu Laliberté et Frédéric Goeffroy ont du potentiel, les Faucons comptent sur deux vétérans pour favoriser une transition en douceur. À sa 4e saison, Samuel Chabot tentera de montrer la voie aux plus jeunes en compagnie de Cédric Larouche.

« Nous sommes capables de reprendre le flambeau, a imagé Chabot qui n’a pas obtenu le temps de jeu souhaité l’an dernier en raison d’une blessure à une cheville dès le premier match de la saison. Il y a un mini stress, mais nous sommes capables de faire quelque chose de bon. Nous ne serons pas aussi gros que les gars de l’an dernier, mais on peut les accoter sur le plan mental. Sur le plan personnel, c’est une grosse saison parce que je souhaite poursuivre dans les rangs universitaires. Je veux faire ma place. »

En plus de Masse, les Faucons ont perdu les services des porteurs de ballon Samuel Cameron alors qu’une sérieuse blessure à un genou a mis un terme à sa carrière et Louis-Pierre Nappert. Ce dernier a pris sa retraite et fera un diplôme d’études professionnelles.

Les Faucons miseront sur le vétéran Gabriel Leblond et la recrue Jason Grenier pour les mener à bon port. Membres de l’équipe nationale de leur pays, les Français Lucas Dalin et Dylan Prajet seront aussi dans le portrait.

« Jason a gagné plus de 1700 verges l’an dernier avec les Dragons, a indiqué Bouffard. C’est un bon athlète sérieux. Je pense qu’il peut faire sa place dès sa première saison. Quant aux deux Français, ils sont jeunes, mais ce sont de bons athlètes. »

Motivation

Courtisé par plusieurs équipes, dont les Cougars du collège Champlain, Grenier n’a pas hésité. « La course est prédominante et c’est pourquoi j’ai choisi les Faucons. Il n’y a que deux vétérans et je vais avoir l’opportunité de faire ma place. Je ne pense pas être aussi dominant que dans le juvénile à ma première année, mais je veux contribuer. »

« On souhaite ajouter 5 Français par année »

Les Français sont là pour rester avec les Faucons.

« On souhaite rentrer cinq Français par année, a expliqué l’entraîneur-chef Pierre-Alain Bouffard, pour un total de 15 dans l’équipe. On n’en veut pas plus parce qu’il y a toujours de l’incertitude et c’est plus compliqué. »

Le coordonnateur offensif Samuel Gendreau a passé du temps en France pendant la période des Fêtes afin d’épier les meilleurs espoirs.

« Avec cette démarche, on voulait s’assurer de rencontrer les gars et de choisir les meilleurs, a raconté Bouffard. On a de bons contacts avec les entraîneurs de l’équipe de France, mais c’est encore mieux quand tu peux rencontrer les jeunes. »

Déjà 12

Un total de cinq Français de l’édition 2017 seront de retour, dont le demi défensif Thibault Van Elsue qui s’était commis aux Carabins de l’Université de Montréal, mais qui a finalement décidé de disputer une dernière saison collégiale. À ce groupe, les Faucons en grefferont sept autres au camp d’entraînement pour un total de 12.

Si la France occupe une place de choix dans leur recrutement, les Faucons veulent accroître leur présence sur la Rive-Nord où leurs succès ont été mitigés dans le passé. Ils ont notamment réussi une percée à la polyvalente de L’Ancienne-Lorette.

« On a obtenu cinq des six joueurs qu’on visait, a indiqué Bouffard. On est vraiment content. On a embauché Bryan Duval-Morales pour recruter sur la Rive-Nord. Il est entraîneur à l’Académie Saint-Louis et sera responsable de nos porteurs de ballon. »

Les meilleurs Dragons

Les Faucons ont également puisé chez les Dragons de Beauce-Etchemin qui ont remporté le titre régional dans le circuit juvénile Division 2 en disposant de L’Ancienne-Lorette en finale avant de gagner la Coupe d’Or.

« À notre avis, on a mis la main sur leurs meilleurs joueurs, a indiqué Bouffard. Les Dragons sont sur notre territoire. Nous sommes leur option pour les gars qui veulent poursuivre leur carrière en Division 1. »

Selon Bouffard, les trois meilleurs joueurs des Dragons étaient le quart-arrière Justin Quirion, le porteur de ballon Jason Grenier et le secondeur Alexandre Bouffard. Quirion s’était engagé initialement à l’égard des Condors de Beauce-Appalaches, mais il a changé ses plans quand l’entraîneur-chef Julien Campbell a été remercié avant d’avoir dirigé son premier match.