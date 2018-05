Dean Green et les Jackals s’occupent des Capitales

Les Capitales de Québec devront attendre avant de signer un premier balayage. Inertes offensivement durant les trois premiers matchs de la série d’ouverture, les Jackals du New Jersey sont sortis de leur coma grâce à deux circuits de Dean Green, dimanche après-midi, au Stade Canac, battant les favoris de la place par 6-2.

Avant le déclenchement des hostilités saisonnières, le gérant des Capitales, Patrick Scalabrini, avait averti les représentants des médias que Green était un redoutable frappeur. Volé à deux reprises la veille par le voltigeur Edgar Lebron, le colosse de 6 pi 4 po et 295 lb s’est assuré cette fois qu’il puisse contourner les sentiers sans contraintes.

Son circuit de trois points en sixième manche aux dépens du partant Lazaro Blanco a permis aux visiteurs de freiner à 20 le nombre de manches consécutives sans point. Les Jackals n’ont plus jamais regardé derrière ensuite. L’ancien choix de 11e ronde des Tigers de Detroit a ajouté une autre bombe à sa fiche en neuvième pour souhaiter la bienvenue à Marc-Antoine Bérubé qui venait de faire son apparition sur la butte.

Un coach satisfait

Reste que les Québécois quitteront dans la nuit de lundi à mardi vers Rockland avec trois victoires en poche après leurs quatre premières sorties, un scénario idéal en prévision du voyage de six parties qui se terminera par une série sur le terrain des Jackals au Yogi Berra Stadium.

«C’est peut-être de ma faute parce qu’après qu’il se soit compromis dans un double jeu avec une balle frappée d’aplomb, je disais sur le banc qu’Ottawa allait y goûter à la prochaine série. Mais je l’ai dit trop tôt et c’est nous qui y avions goûté!» racontait l’instructeur-chef sur le gros cogneur des visiteurs.

«Je suis très satisfait de la série, surtout pour amorcer la saison et qu’il nous manquait quelques morceaux. On aurait aimé les balayer, ça aurait envoyé un solide message et ça nous aurait très bien partis avant un difficile voyage à Rockland et au New Jersey.

«C’était un match semblable aux autres honnêtement, mais ça a viré de l’autre bord. Ils ont eu un peu plus d’instinct du tueur que nous. Ils ont profité de leurs chances comme on l’avait fait dans les matchs précédents et on n’a pas bien exécuté avec une couple d’amortis manqués», a expliqué Scalabrini.

La défaite a été portée au dossier de Blanco, qui a accordé cinq de ses sept coups sûrs dans la seule sixième manche durant laquelle il a été remplacé avec deux retraits. Après l’offrande à Green, le grand Cubain qui a joué tout l’hiver dans son pays a alloué un but sur balles suivi d’un double, ce qui a sonné la fin des émissions. Il a obtenu trois retraits sur des prises.

«Il a manqué d’étoffe en cinquième et en sixième manches. Les Jackals se sont adaptés à sa manière de lancer [...] La fatigue l’a ralenti et il devra comprendre l’efficacité des balles rapides à l’intérieur», a analysé l’instructeur des lanceurs, Karl Gélinas, fort heureux du boulot de l’ensemble de son personnel durant la série.

En vitesse

Scalabrini a annoncé après le match le renvoi du joueur d’avant-champ Mattingly Romanin, qui a été retiré quatre fois sur des prises en cinq présences à la plaque, jeudi et vendredi.... Mark Vasquez obtiendra finalement le départ mardi face aux Boulders puisque Brett Lee n’est pas encore au sommet de ses capacités. Lee pourrait être envoyé dans la mêlée dimanche prochain... Le Taïwanais Shao-Pin Ho, utilisé au deuxième coussin, a été limité à un but sur balles à ses débuts dans l’uniforme québécois... Le descripteur François Paquet profitera durant le calendrier de l’appui de Dominic Bolduc, Pierre Blais, Jean-François Arteau et Claude-Olivier Fagnant, qui se succèderont tour à tour dans la chaise de l’analyste sur les ondes de CHYZ pour les matchs locaux. À noter que les matchs du dimanche, mardi et mercredi seront uniquement retransmis sur le Web...