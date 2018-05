Émouvant carnet de bord mis en musique

Après avoir voyagé sur plusieurs continents au cours des dernières années, l’écrivain et musicien Tristan Malavoy a mis ses mots en musique. Il signe 10 chansons qui s’accompagnent de très beaux textes et de réflexions sur le mouvement et les saisons de l’amour dans un livre-disque accompagné d’un carnet de bord, L’école des vertiges.