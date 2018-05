Jamais sans mes sacs !

Rien de mieux qu’une escapade de trois jours pour constater à quel point quelques sacs supplémentaires seraient nécessaires pour transporter tout notre matériel de sport, de voyage et de plein air. En voici d’ailleurs quelques modèles.

Photo courtoisie, Stokes

Sac à dos pour pique-niquer à quatre doté d’un porte-bouteille détachable et d’une glacière isolée. Comprend des couverts et ustensiles, des serviettes en coton, des verres à vin, un ouvre-bouteille, une planche à découper, salière et poivrière, 79,99 $, stokesstores.com

Photo courtoisie, Latulippe

Sac de pêche Ritual de Flambeau incluant quatre coffres, une poche avant avec filet, deux porte-outils extérieurs, une poche pour bobine de filet, une sangle pour attacher deux cannes à pêche et bien plus, 78,95 $, latulippe.com

Photo courtoisie, Mountain Equipment Co-op

Sac étanche Scully (150 litres) de Mountain Equipment Co-op avec poignées de transport et bretelles escamotables. Il garde son contenu au sec et peut être compressé à l’aide d’une valve d’évacution, 225 $, mec.ca

Photo courtoisie, Sports Experts

Sac de sport Parkland en polyester 600 deniers (20 litres) avec bandoulière ajustable amovible et pochette avant, autres couleurs disponibles, 34,99 $, sportsexperts.ca

Photo courtoisie, Latulippe

Sac Catapult Sling Timbuk 2 avec poche doublée de tricot pour téléphone ou lunette, sangle ambidextre avec boucle à dégagement rapide, parfait pour faire du vélo, 54,95 $, latulippe.com

Photo courtoisie, Canadian Tire

Sac d’hydratation Woods complet (contenant, tuyau et valve) en tissu indéchirable double diamant, avec dos rembourré et aéré, capacité de 2 litres, 59,99 $, canadiantire.ca

Photo courtoisie, Mountain Equipment Co-op

Sac de voyage Outpost de Mountain Equipment Co-op (34 litres) robuste, compact et fait d’une toile à bâche ultrarésistante, il compte un étui rembourré pour ranger un ordinateur portable et autres appareils électroniques, 98 $, mec.ca

Photo courtoisie, Sports Experts

Sac à roulettes Ozone Convertible d’Osprey pour le voyage en nylon 210 deniers (50 litres) avec poignée rétractable, petit sac à dos amovible muni d’un compartiment pour ordinateur portable, sangles de compression intérieures et extérieures, 389,99 $, sportsexperts.ca

Photo courtoisie, Mountain Equipment Co-op

Fourre-tout Laneway de Mountain Equipment Co-op fait de nylon ripstop de 200 deniers léger et hydrorésistant, présentant une poche à glissière d’un côté et une poche ouverte de l’autre, 32 $, mec.ca

Photo courtoisie, Latulippe

Sac à dos Cargo Light (40, 60 ou 90 litres), offrant une grande poche principale, des compartiments externes et internes, des sangles de compression détachables. Se range dans sa poche avec fermeture éclair externe. À partir de 109,98 $, latulippe.com