Le Canada exclu du podium au Championnat du monde

Le Canada a été exclu du podium au Championnat du monde de hockey en s’inclinant par la marque de 4-1 devant les États-Unis, dimanche dans le cadre du match pour la médaille de bronze disputé à Copenhague au Danemark.

C’est la première fois depuis 2014 que les représentants de l’unifolié échouent dans leur quête de décrocher une médaille au Mondial. Ils avaient gagné l’argent en 2017 ainsi que l’or en 2015 et en 2016.

Les Américains, pour leur part, sont de retour sur le podium après avoir remporté le bronze en 2015.

But gagnant

Nick Bonino a coulé la formation canadienne avec un but en avantage numérique alors qu’il restait un peu plus de six minutes à écouler au dernier tiers.

L’attaquant des Predators de Nashville a récupéré un retour avant d’envoyer le disque derrière Curtis McElhinney.

Patrick Kane, qui était le meilleur pointeur du tournoi avant la grande finale entre la Suède et la Suisse avec 20 points, a obtenu une mention d’aide sur le jeu.

Anders Lee et Chris Kreider ont complété la marque dans un filet désert. Kreider avait également inscrit le premier filet des siens, en deuxième période.

La réplique du Canada est venue du bâton de Marc-Édouard Vlasic.

McElhinney a cédé deux fois sur 28 lancers.

À l’autre bout de la patinoire, Keith Kinkaid n’a eu qu’à repousser 16 rondelles dans la victoire.