Le Canada lance une initiative internationale pour enrayer les problèmes de santé mentale

Conjointement avec l’Australie et la Grande-Bretagne, le Canada a lancé une initiative pour prévenir et lutter contre les problèmes de santé mentale dans le monde.

Annoncée en marge de l'Assemblée mondiale de la Santé à Genève, dimanche, l'Alliance des défenseurs de la santé mentale et du bien-être a pour but objectif «de stimuler et de coordonner une action de santé publique mondiale plus importante en matière de santé mentale».

«Les gouvernements, la société civile et le secteur privé commencent tous à se mobiliser pour s'occuper de la santé mentale. Le moment est venu de profiter de cet élan en ralliant les dirigeants mondiaux», a précisé la ministre fédérale de la Santé Ginette Petitpas Taylor par communiqué, dimanche.

«L'Alliance des défenseurs de la santé mentale et du bien-être apporte un autre niveau d'engagement envers les efforts mondiaux afin de soutenir la santé mentale et le bien-être et de lutter contre la maladie mentale», a-t-elle ajouté.

Afin d’accroître la collaboration entre les pays à ce sujet, un sommet ministériel sur la santé mentale aura d’ailleurs lieu à Londres cet automne.