Le marathon SSQ de Québec

Autour d’un marathon s’alimente une grande fête. Celle du Marathon SSQ de Québec en est une qui attire des milliers de coureurs et de partisans. Cette année, l’évènement en sera à l’âge de la majorité pour la plupart des Américains, sa 21e année. Par la variété de distances proposées entourant celle de 42,2 kilomètres, ce marathon est sans aucun doute l’organisation sportive la plus « courue » à Québec. Du 12 au 14 octobre prochains, plus de 9000 coureurs sont attendus dans les différentes épreuves offertes : course festive (2 km), 5 km, 10 km, demi-marathon et marathon. Il y a du bonheur de coureur en vue !

Parlons de ce marathon... le 42,2 kilomètres

Fondée par Denis Therrien, la première édition du marathon s’est déroulée le 30 août 1998 entre Québec et Lévis.

Pendant des années, le tracé permettait aux coureurs de longer les rives sud et nord du fleuve Saint-Laurent avec une traversée sur le mythique pont de Québec.

Ce trajet lui valait alors le nom de Marathon des Deux Rives. Dans les dernières années de sa vie « Therrienne », quelques critiques ont malheureusement teinté négativement ce défi sportif, les frais d’inscription élevés étant l’enjeu principal.

Celui qui a donné beaucoup pour le sport a choisi, en décembre 2015, de léguer les rênes à Gestev avec le grand (et beau) défi de redonner son accessibilité à l’évènement.

Voilà qu’en 2017, le marathon a été en lui-même le plus populaire en province. Il faut dire qu’il a bénéficié, en termes de participation, de l’annulation imprévue de son acolyte de Montréal pour cause de chaleur extrême.

La longue course de Québec se classe habituellement tout juste derrière celle de Montréal... une autre saine compétition entre Montréal et Québec.

Aujourd’hui, en 2018, l’évènement se refait une beauté ; une beauté jugée nécessaire à son parcours. Encourager l’activité dans une si belle ville l’amène à vouloir modifier le trajet.

Gestev veut en faire un marathon carte postale, un marathon de destination offrant des images à couper le souffle (OK, attention pour ne pas trop le couper quand même !).

Plein les yeux

Les touristes autant que les gens habitant la Capitale Nationale en auront plein les yeux (le cœur et les jambes aussi). À mi-parcours, une montée sublime devrait amuser les participants de la basse vers la haute ville.

C’est à croire que Québec voulait imiter le marathon de Boston en ayant lui aussi sa « légendaire montée » pour faire parler de lui.

Huit quartiers de la capitale seront enjambés : Montcalm, Saint-Jean-Baptiste, Vieux-Québec, Saint-Roch, Saint-Sauveur, Vanier, Vieux-Limoilou et Sillery.

Que ce soit en coureur, en bénévole ou en partisan, je vous invite à faire partie de la grande fête de la course à Québec !

Longue vie à toi, marathon de Québec !