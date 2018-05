Le régime Sherman débute

MONTRÉAL | Il ne s’agissait que de la première séance d’entraînement du camp des Alouettes de Montréal, dimanche aux abords du stade olympique, mais les joueurs ont eu un avant-goût de la rigueur du nouvel entraîneur-chef Mike Sherman.

S’exécutant devant les partisans, pour qui la formation montréalaise avait préparé une petite fête sur les lignes de côté, les athlètes ont multiplié les exercices et les situations de jeu sous le regard attentif du pilote.

De l’avis de quelques vétérans, la différence avec les dernières années était d'ailleurs évidente.

«J’ai vu qu’on avait un entraîneur pour qui ses idées principales sont très importantes, a analysé Luc Brodeur-Jourdain. Il est d’une droiture... Ce qu’il dit, c’est ce qui va arriver. Au niveau de la structure, il y a énormément de répétitions [d'exercices]. Je n’ai pas vu énormément de perte de temps, donc je trouve ça extrêmement bien.»

«J’ai adoré [cette première journée], s’est pour sa part enthousiasmé Kristian Matte. L’énergie qu’on a cette année, c’est quelque chose de spécial. Ça fait longtemps qu’on n’a pas vu une énergie comme ça. Il y a un air [différent] dans le vestiaire, on est confiants, on est sérieux, on veut gagner. On a hâte de le démontrer à nos partisans.»

Aux joueurs de faire la différence

Après l'entraînement, l’ancien instructeur des Packers de Green Bay a répété ce qu’il avait déjà dit depuis son embauche: tous les membres de l’équipe devront respecter certaines valeurs importantes, dont l’intégrité.

«J'ai expliqué [aux joueurs] ce que ça signifie d’être un Alouette et je leur ai fait part de mes attentes envers eux pour cette saison, a indiqué Sherman. Je leur ai expliqué nos valeurs importantes et le processus qu’il faut suivre pour construire une organisation championne.»

Malgré tout, l’entraîneur se garde bien de prendre toute la place. Avare de mots, il a expliqué que ce sont les joueurs qui dicteront l’allure de la saison.

«C’est leur équipe, pas la mienne. Nous serons aussi bons que ce qu’ils décideront. Je vais diriger, mais ils ont beaucoup de responsabilités sur leurs épaules. Ils ont fait le travail aujourd’hui.»

Des décisions à prendre

Sherman aura quelques décisions importantes à prendre au cours du camp d’entraînement, la plus notable étant l’identité de son quart-arrière partant pour la saison. Drew Willy, Josh Freeman, Matthew Shiltz et Antonio Pipkin sont les principaux candidats pour prendre les commandes de l’unité offensive.

Après une seule journée d’observation, le grand manitou n’avait toutefois aucune réponse à donner à ce sujet. «Je dois regarder les vidéos de la journée», a-t-il simplement dit, refusant de faire part de ses premières observations.

Bien qu’il semble avoir ficelé un programme précis et détaillé pour le camp, qui durera un peu plus de 20 jours, Sherman a expliqué qu’il allait avoir une vraie idée de la qualité des joueurs qu’il a sous la main lors du premier match qu’il dirigera.

S’il cherche à faire des Alouettes une équipe championne, il reste malgré tout réaliste: «nous ne sommes pas rendus là. Pour y arriver, nous devons être meilleurs chaque fois que nous allons sur le terrain.»