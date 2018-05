​La pression a monté d’un cran, des promesses, des menaces et même quelques insultes ont été lancées cette semaine dans la saga du pipeline Trans Mountain, qui ne semble toutefois pas plus proche d’un dénouement.

Ottawa a offert d’indemniser Kinder Morgan (ou toute autre compagnie prête à prendre le relais du projet d’expansion de l’oléoduc reliant l’Alberta vers la côte ouest), et ce pour tout retard causé par l’obstruction politique de la Colombie-Britannique (C.-B.) au nom de l’environnement.

La levée de boucliers a été immédiate, plusieurs reprochant à Ottawa de signer un chèque en blanc avec des fonds publics à une compagnie privée, une pétrolière américaine de surcroît. La balle est dans le camp de Kinder Morgan.

L’Alberta a salué l’offre, mais a adopté un projet de loi qui lui permettrait de fermer le robinet des livraisons de pétrole à la C.-B.

Le temps presse pour le gouvernement, qui mise gros sur ce projet à quelques jours de l’échéance fixée par Kinder Morgan. On peut toutefois douter d’une sortie de crise d’ici là.

Jason Kenney, PCU

Photo d'archives

Ses propres appels à la civilité en politique n’ont pas empêché l’ex-ministre fédéral et actuel chef de l’Association progressiste-conservatrice de l’Alberta, Jason Kenney, de s’en prendre sans ménagement à Justin Trudeau. Le Calgary Sun cite Kenney disant que Trudeau « n’a aucune idée de ce qu’il fait. Ce type est un millionnaire vide qui a la profondeur politique d’un rince-doigts. Il ne peut pas lire une note d’information plus longue qu’une serviette de cocktail ». Trudeau a refusé de répondre à ces « attaques personnelles », plaidant que « [son] père [l’a] mieux élevé que ça ».

La GRC

Photo d'archives

Un ex-employé de la GRC se bat devant les tribunaux pour faire reconnaître l’enfer que le corps policier lui aurait fait vivre parce que son anglais n’était pas assez bon, allant jusqu’à le pousser à démissionner, selon ses dires. Éric Frémy vient de remporter une première victoire en cour, a rapporté Le Journal. Notons au passage que la GRC n’a jamais daigné répondre à nos questions. La nouvelle commissaire Brenda Lucki a promis d’améliorer la transparence de la police nationale. Bonne chance !

Raj Grewal, PLC

Photo d'archives

La controverse entourant le voyage en Inde de Justin Trudeau refuse de mourir. Le commissaire fédéral à l’éthique et aux conflits d’intérêts a lancé une enquête au sujet du député libéral Raj Grewal, qui aurait invité un partenaire d’affaires à des réceptions lors du fameux périple. Quelques heures plus tard, il était révélé que le même commissaire avait aussi ouvert une enquête pour éclaircir le rôle du ministre libéral des Pêches et Océans, Dominic LeBlanc, dans l’octroi d’un permis de pêche dans les Maritimes.