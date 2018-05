L’Église et sa «psychologie d’élite»

D’une volée de cloches assourdissantes, le pape François a ébranlé les colonnes de l’Église catholique chilienne. Au point où, réaction historique, tous les évêques du Chili ont remis vendredi leur démission. Début d’un profond décrassage ou manœuvre cynique pour échapper aux responsabilités de massifs abus sexuels et de pouvoir ? Reste que François lui-même a fait son mea culpa.

Le Vatican a dévoilé jeudi dernier une photo dans laquelle une trentaine de prêtres entourent le pape François. Sauf pour un qui sourit à pleines dents et quelques autres qui grimacent, les monseigneurs ont le visage fermé et l’air sombre. C’est ce que ça donne, passer une semaine à se faire rincer.

Ils se sont fait servir un texte de 10 pages, tiré d’un rapport de deux enquêteurs du Vatican relatant les témoignages de dizaines de victimes d’agressions sexuelles et d’abus de pouvoir : des enfants vulnérables, précise le document, se sont retrouvés sans protection ; des prêtres abusifs et « immoraux » ont réussi à se recaser dans d’autres diocèses ; plusieurs ont réussi à obtenir des responsabilités les plaçant en « contact quotidien et direct avec des mineurs ».