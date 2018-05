Les Capitals devront se réveiller à la maison

Les Capitals de Washington feront face à l’élimination pour la première fois au cours de ces séries quand ils sauteront sur la glace lundi pour affronter le Lightning de Tampa Bay. S’ils veulent forcer la tenue d’un match ultime en finale de l’Est, ils devront l’emporter à domicile, quelque chose qu’ils ont de la difficulté à faire depuis le début des éliminatoires.

Ils affichent un rendement de 3-5 au Capital One Arena ce printemps. Ils ont d’ailleurs perdu leurs deux derniers duels contre le Lightning présentés à Washington après avoir pris une avance de 2-0 dans la série.

«Nous n’avons qu’à gagner deux matchs, a lancé Alex Ovechkin, auteur d’un but dans la défaite de 3-2 des siens samedi en Floride, au site de la Ligue nationale de hockey. Notre objectif est de revenir ici et de jouer un septième match.»

Confiant

L’entraîneur-chef des Caps, Barry Trotz, aborde lui aussi le match numéro six contre le Lightning avec confiance. «Ce groupe de joueurs a déjà eu le dos au mur et il a bien réagi toute la saison, a-t-il affirmé. Je ne m’attends pas à quelque chose de différent [lundi].»

«Plusieurs personnes pensaient que nous étions finis quand nous tirions de l’arrière 2-0 [contre les Blue Jackets de Columbus en première ronde], a-t-il ajouté. Ça n’a pas été facile contre les Penguins de Pittsburgh à la ronde suivante. Nous aurions pu nous écrouler, mais nous avons continué à jouer. C’est ce nous devons faire de nouveau cette fois-ci. Nous devons offrir le meilleur effort possible à la maison et gagner ce match. Ensuite on verra.»

Une première

Si le Lightning l’emporte lundi, il deviendra la première équipe à remporter une finale d’Association après avoir perdu les deux premiers matchs à la maison depuis la saison 1974-1975.

Cela dit, les hommes de Jon Cooper ne veulent pas commencer à célébrer tout de suite. «Gagner trois matchs de suite après avoir pris un retard de 2-0 est une bonne chose, mais nous ne pouvons pas nous laisser aller, a indiqué le défenseur Anton Stralman au "Tampa Bay Times". Nous savons que tout peut changer rapidement dans une série. Nous avons un travail à faire et nous voulons le terminer.»