Les comptoirs sur rue sont les bienvenus

Étonnée qu’aucun restaurateur n’ait embarqué dans l’aventure de la cuisine de rue, au moyen d’une fenêtre en façade de son établissement, la Ville de Québec tente de mettre fin à l’hésitation de certains en confirmant que ce volet du projet pilote est là pour de bon.

Lancé en 2017 à Québec, le projet pilote — qui fait surtout jaser pour ses camions de cuisine de rue — ouvrait aussi la porte à l’aménagement de comptoirs pour les restaurateurs qui ont pignon sur rue.

Ce volet méconnu du projet n’a suscité aucun enthousiasme jusqu’à présent. Personne n’a levé la main, se désole la vice-présidente du comité exécutif de la Ville, Marie-Josée Savard, qui tente de renverser la vapeur auprès des Sociétés de développement commercial (SDC).

« Mal diffusé en partant »

« On se demandait pourquoi personne n’avait embarqué et on a compris en posant des questions. Il y a beaucoup de commerçants qui [ne souhaitaient pas] investir, croyant que c’était temporaire parce que c’était un projet pilote. Mais finalement, c’est dans la réglementation, ils peuvent le faire et on leur a donné l’information », a confié Mme Savard en entrevue.

Le président de la SDC Saint-Roch, Éric Courtemanche, estime que ce volet a été « mal diffusé en partant ». Il se réjouit que la Ville corrige le tir, mais rappelle qu’il y a encore plusieurs obstacles et des délais de plusieurs mois pour obtenir un permis afin de modifier une façade.

Encore faut-il que la configuration du restaurant le permette. « Ceux qui ont déjà des vitrines et qui peuvent le faire, tant mieux, mais ils sont très rares. Chez Poutineville par exemple, la cuisine est au fond. Je ne vois pas comment ils pourraient faire un comptoir sur le bord de la fenêtre. »

De l’intérêt à plus long terme

« À la longue, ça va se faire, mais ça ne peut pas se faire tout d’un coup sur chaque artère commerciale. Moi, je pourrais être intéressé pour 2019 avec ma vitrine à l’Intermarché. Je pense que c’est surtout pour les futurs restaurateurs ou ceux qui rénovent. En sachant cela, ils peuvent rénover en conséquence », ajoute-t-il.

Quant aux autres aspects du projet pilote, qui en est à sa deuxième année, Mme Savard laisse entendre que la cuisine de rue sera bel et bien de retour à Québec en 2019. « Si ça se passe bien cette année, je ne vois pas pourquoi on y mettrait fin. »

Le lancement officiel de la nouvelle saison aura lieu ce jeudi, dès 11 h, avec un rassemblement de camions aux abords du parc John-Munn, près de La Barberie.