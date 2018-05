Les Élans prêts à confier le poste de quart-arrière à une recrue

Patrick Boies n’est pas inquiet si jamais les Élans de Garneau optent pour une recrue au poste de quart-arrière pour amorcer la saison.



«Je suis confiant que je peux préparer un jeune, a raconté le coordonnateur offensif des Élans. Je n’ai aucun problème à débuter la saison avec une recrue. En 2016 à Lennoxville, on avait deux recrues au poste de quart-arrière et nous sommes venus à quelques jeux d’atteindre le Bol d’Or en s’inclinant en demi-finale contre André-Grasset. Thomas Bolduc et Guillaume Renaud-Dumoulin avaient obtenu plus de verges par la passe que le vétéran Michael Arruda en 2015.»

À l’occasion du camp de printemps qui se terminera dimanche soir, le quart-arrière recrue Maxime Lambert s’entraîne avec la première unité. «Maxime a un gros bras, le meilleur que j’ai vu depuis Arruda, a affirmé Boies qui tient compte des pivots qu’il a dirigés dans les rangs universitaires dans son évaluation. C’est un grand quart-arrière athlétique.»

PHOTO DIDIER DEBUSSCHERE

Même si Lambert occupe la position de tête pour le moment, Boies assure que rien n’est décidé. «C’est loin d’être réglé. La décision va se prendre au mois d’août lors du camp d’entraînement. J’avais recruté Tristan (Blais) quand j’étais à Lennoxville. Il a simplement connu un moins bon départ, mais j’ai confiance en lui.» Le vétéran Thierry Doucet complète le trio de pivots.

Le principal intéressé est satisfait de son départ, mais il ne prend rien pour acquis. «Je suis un peu surpris de me retrouver en tête pour le moment, a reconnu Lambert. Je vise le poste de partant sinon je vais pousser les autres à être meilleurs. Parce que nous avons un nouveau coordonnateur offensif, tout le monde doit apprendre un nouveau système Ça va vite parce qu’il y a plusieurs options, mais ça ressemble à ce qu’on faisait avec les Corsaires. La vitesse du jeu et la grosseur des gars sont les principaux facteurs auxquels je dois m’adapter. Mes lectures représentent ma force.»

Les finissants des Corsaires de Pointe-Lévy avaient l’habitude d’opter pour les Faucons de Lévis-Lauzon. Cette année, les Élans ont pigé abondamment dans la pépinière des Faucons. «J’ai choisi les Élans parce que je voulais étudier en techniques policières, a expliqué Lambert. La présence de coach Martineau (Alexandre) qui a travaillé comme recruteur pour Garneau est aussi un facteur qui explique que certains gars des Corsaires ont choisi Garneau. Dans le passé, les finissants étaient pas mal dirigés vers les Faucons, mais nous avons maintenant plus de liberté»

Les Élans seront aussi jeunes sur la ligne offensive avec le départ de quatre partants, mais ils pourront compter sur le retour du porteur de ballon Christophe Tremblay-Harnois qui disputera une 4e saison. Aussi des Corsaires, le porteur de ballon Olivier Lapointe s’est joint aux Élans.

«C’est un jeune prodige, a déclaré Boies. Il me fait beaucoup penser à Mathieu Forgues. Il pratique comme demi inséré ce qu’il n’avait jamais fait et il pousse déjà dans le dos des vétérans. Sur la ligne offensive, on va être correct si on peut demeurer en santé, mais il s’agira d’une priorité dans le prochain recrutement.»

Jean-Alexandre Bernier se joint aux Élans

De retour dans la région de Québec après quatre ans comme responsable du programme de la polyvalente Deux-Montagnes, son alma mater, Jean-Alexandre Bernier se joint aux Élans de Garneau comme entraîneur de la ligne défensive.

Bernier a contacté l’entraîneur-chef Claude Juneau pour lui offrir ses services. Ce dernier était bien content d’accueillir l’ancien plaqueur du Rouge et Or de l’Université Laval. «Je ne voulais pas passer un an sans coacher, a raconté Bernier. C’est une belle opportunité qui se présente à moi. Je vais avoir de bons joueurs de ligne sous ma responsabilité et je me retrouve dans un bon circuit.»

«Je veux passer ma vie dans le football, mais je revenais à Québec sans rien avoir, de poursuivre Bernier. Au niveau collégial, j’aurai l’occasion de pousser plus les joueurs. J’aimerais retourner à Laval un jour, mais j’y vais une saison à la fois pour le moment.»

Les Élans misent sur quelques joueurs de ligne intéressants. «Des gars comme Ayman Cissé, et Michaël Bernier ont du talent, a précisé Bernier. Je n’ai participé qu’à trois ou quatre entraînements jusqu’à présent en raison d’un conflit d’horaire avec le mini Rouge et Or, mais je serai au match simulé, dimanche soir, et au camp d’entraînement en août.»

Dorian Daniel-Royal, Cédric Lamontagne et Thomas Kuong apporteront eux aussi leur contribution. «La ligne défensive sera l’une de nos forces», a précisé Juneau.

Bernier est responsable du programme mini Rouge et Or en relève de Christopher Auger. «Je l’ai fait pendant des années comme joueur et j’ai bien du plaisir, a-t-il souligné. Je n’ai pas hésité à accepter quand Justin (Éthier) m’a contacté. L’emploi de responsable du football à Deux-Montagnes est un job parfait, mais je voulais revenir à Québec. Je m’occupais du football, mais aussi de tout ce qui concernait les jeunes à l’extérieur du terrain.»»

Responsable de la ligne défensive l’an dernier, Ludovic Petit s’occupera des secondeurs cette année. Louis-Gabriel Beaudet se joint aussi aux Élans. L’ancien centre du Rouge et Or veillera sur les centres arrières et les ailiers rapprochés.