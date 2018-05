Le Titan a eu chaud

REGINA | À une certaine époque, les représentants de la LHJMQ se dégonflaient devant les bœufs de l’Ouest au tournoi de la coupe Memorial. Particulièrement lorsque la compétition se déroulait sur l’une des aires de jeu de la WHL. Ce n’est plus le cas !

En moins de 36 heures, le Titan d’Acadie-Bathurst a vaincu les champions en titre de la WHL (Swift Current) et fait plier les pattes aux hôtes de la compétition !

Il s’agit d’une première pour un club du circuit Courteau depuis l’avènement de la formule avec une équipe hôtesse en 1983.

Dimanche, une pétarade de trois buts du Titan dans un intervalle d’une minute, 21 secondes à la première période a réglé le cas des Pats de Regina au Brandt Centre, vaincus par 8-6 devant quelque 6000 spectateurs.

Le Titan a néanmoins joué avec le feu. Après avoir mené par cinq buts en début de troisième, les protégés de Mario Pouliot ont vu les Pats marquer quatre buts sans riposte.

QUALIFIÉ POUR LA DEMI-FINALE

Le Titan, à l’aide de sa fiche immaculée, est déjà qualifié pour la demi-finale. Ce soir, une victoire des Broncos de Swift Current aux dépens des Bulldogs de Hamilton propulserait les champions de la « Q » vers la finale du tournoi.

Les protégés de Mario Pouliot joueront leur prochain match mardi face aux Bulldogs. Les Pats compléteront la phase de qualifications mercredi contre les Broncos.

Jeffrey Truchon-Viel, Ethan Crossman et Noah Dobson (2-2) ont dirigé l’offensive des vainqueurs à l’aide de doublés.

Le second de Truchon-Viel fut un cadeau du gardien partant Max Paddock, qui a perdu la rondelle aux mains du capitaine du Titan derrière son but, durant un avantage numérique des Pats. Il s’agissait du 3e but du Titan inscrit à court d’un homme depuis le début du tournoi. Samuel Asselin et Liam Murphy (1-2) ont enfilé les autres buts du Titan.

Cameron Hebig a marqué deux fois pour les Pats, son premier étant enfilé à 13e seconde du match. Jared Legien, Nick Henry, Josh Mahura et Matt Bradley ont inscrit les autres filets des hôtes. Sam Steel a amassé trois mentions d’aide.

UNE VOLÉE DE BUTS

Une mise en jeu perdue par les Acadiens dans leur territoire et dès la 13e seconde, Hebig des Pats déjouait Fitzpatrick. Note historique : Brian Bellows, des Rangers de Kitchener, détient le record du but le plus rapide, marqué à la 11e seconde. Ça s’est produit face aux Winterhawks de Portland, en 1982.

Le Titan ne s’est pas laissé abattre. En appui à une charge d’Asselin, Dobson a récupéré le rebond du tir de Liam Murphy et l’égalité a été créée à 4 min 31 s.

Crossman a ensuite transporté la rondelle pendant deux zones et son tir dans la lucarne a gelé Paddock et secoué son filet.

L’annonceur maison n’avait pas encore terminé la description du but précédent quand Murphy a fait 3-1 Bathurst. Dans les deux langues officielles, ça prend plus de temps évidemment !

Plusieurs ont cru que l’entraîneur en chef des Pats, John Paddock, allait crocheter son neveu ou du moins demander son temps d’arrêt. Le vétéran derrière le banc des hôtes a toutefois patienté jusqu’à la pause télé de la 6e minute pour regrouper ses boys.

Malgré cette pétarade, le Titan n’est même pas passé proche du record des trois buts les plus rapides (en 38 secondes), détenu conjointement par les Spitfires de Windsor (2017) et les Bruins de New Westminster (1978).

Autre note historique du confrère Guillaume Villemaire : les Remparts de Québec de 1974 détiennent le record pour les trois filets les plus collés (1 min 21 s).