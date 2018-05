Il y a de ces anniversaires que l’on ne peut passer sous silence, et celui de L’Osstidcho, considéré comme mythique par la plupart des personnes qui y ont assisté, en fait partie.

Subjugués par les nombreuses demandes d’entrevues liées à cette noce d’or, l’équipe de La Tribu, la maison de disques de Robert Charlebois, a cru bon réunir toute la bande à une seule occasion et pour une poignée de médias seulement, dont Le Journal. Évidemment, c’est aux Quat’Sous, là où tout a commencé, que l’on nous a invités à les rejoindre.

Notre premier constat ? Les principaux intéressés, Robert Charlebois, Claudine Monfette (Mouffe), Louise Latraverse et Yvon Deschamps, en ont encore long à dire sur ce périple qui a fait couler tellement d’encre, au cours des cinq dernières décennies. Leur complicité est palpable, les anecdotes fusent et les rires sont contagieux.

Photo courtoisie

Synchronicité

Malgré l’ambiance joviale et décontractée qui règne sur cette rencontre, c’est avec beaucoup de sérieux que les artistes se font un devoir d’analyser, avec le plus d’objectivité possible, le succès remporté par L’Osstidcho. Il n’est pas question, pour eux, de l’attribuer simplement à une forme de génie artistique.

« La synchronicité, c’est la clé de la vie. Comment ça se fait que nous nous soyons retrouvés les quatre ici, il y a 50 ans ? Il y a un mystère là », a souligné Robert Charlebois.

Photo Pierre-Yvon Pelletier

« Je dis merci à Michel Tremblay, car Les belles-sœurs étaient ou pas prêtes, ou trop chères (trop chères, lui répondra-t-on) et c’est pour cette raison qu’on a demandé à Yvon, puisqu’il y avait désormais un trou de trois semaines (dans la programmation du Quat’Sous), s’il avait des chums qui seraient capables de monter quelque chose, a-t-il expliqué. Ç’a commencé comme ça. »

Contestation

La bande estime que le climat social de contestation qui régnait au Québec, mais aussi aux États-Unis et en Europe, en mai 68, a eu un impact considérable sur la création du spectacle, dans lequel on retrouve des classiques comme Lindberg et California, ainsi que le célèbre monologue Les unions, qu’ossa donne ?.

« Les jeunes prenaient le pouvoir et prenaient parole, a indiqué Mouffe. Nous, on s’est dit : “Pourquoi pas nous aussi ?” On a quelque chose à dire et on a aussi une façon de le dire qui est différente, en joual [...] Nous dénoncions plein d’affaires. Nous ne voulions pas refaire ce que nos parents ou nos ancêtres avaient fait. »

Comme l’a fait Réjean Ducharme avec L’avalée des avalés, ou encore Michel Tremblay avec Les belles-sœurs, à la même période, les quatre amis ont contribué à mettre de l’avant le français populaire québécois sur la scène culturelle.

« Monsieur Leclerc (Félix) disait toujours : “Les gens ne viennent pas me voir, ils viennent se voir”, a souligné Yvon Deschamps. Enfin, il y a quelque chose qui leur ressemble. C’est beau, une pièce française, c’est très beau, mais les gens ne peuvent pas s’y identifier autant. »

Inutile

C’est donc pour cette raison, parce que L’Osstidcho a brisé les conventions et bousculé le show-business à une époque bien précise que les artistes ne croient pas qu’il pourrait être présenté sous une autre forme, aujourd’hui. À leurs yeux, l’exercice serait impertinent, point à la ligne.

« Nous faisions ça pour être modernes, et si nous avions un conseil à donner aux jeunes d’aujourd’hui, ce serait : “Essayez pas de refaire L’Osstidcho, essayez d’être vous-mêmes et modernes” », a dit Robert Charlebois.

D’ailleurs, le quatuor ne serait pas surpris si une nouvelle « explosion » artistique venait à se produire, prochainement. L’obsession du marketing et des chiffres, la chute des ventes d’albums, les maigres revenus provenant de droits d’auteur et les changements liés aux moyens de diffusion pourraient en être les déclencheurs, selon eux.

Photo courtoisie

« Ça va revenir, le temps où ceux qui vont oser s’ouvrir la gueule vont le faire pour vrai, a dit Louise Forestier. On est dû. »

Quatre choses à savoir sur le spectacle

L’Osstidcho a d’abord été présenté au Théâtre de Quat’Sous, du 28 mai au 20 juin 1968.

Le spectacle mettait en vedette Louise Latraverse, Mouffe, Yvon Deschamps et Robert Charlebois, mais aussi les musiciens du Quatuor du jazz libre du Québec.

Fort de son succès, le spectacle a été présenté à la Comédie-Canadienne (aujourd’hui le Théâtre du Nouveau-Monde) dans sa version L’Osstidcho King Size, en septembre 1968, ainsi qu’à la Salle Wilfrid-Pelletier de la Place des Arts dans sa version L’Osstidcho meurt, en janvier 1969. Une tournée a également eu lieu à travers la province.

Les gens qui le désirent peuvent entendre deux enregistrements (incomplets) du spectacle, l’un réalisé au Quat’Sous et l’autre à la Comédie-Canadienne, sur le site de Bibliothèque et Archives nationales du Québec à l’adresse banq.qc.ca.

Les bons côtés du chaos total

Ses créateurs l’admettent sans aucune gêne : L’Osstidcho a vu le jour dans le désordre le plus complet.

Ce n’est donc pas un hasard si le metteur en scène et propriétaire du Quat’Sous, Paul Buissonneau, a fini par tourner le dos à la production. Excédé par les répétitions qui n’aboutissaient à rien (selon ses standards), c’est lui qui a lancé à Robert Charlebois la célèbre phrase qui a inspiré le titre du spectacle : « Ton hostie de show, fourre-toé-le dans l’cul. »

Photo d'archives, Yvan Tremblay

Avant la première représentation devant public, qui a eu lieu le 28 mai 1968, Yvon Deschamps a même dit à ses complices qu’ils devaient se préparer à avaler « une bonne tasse d’humilité ». Ce qu’ils ont fait.

« À la première, on pensait que nous avions fait le flop du siècle, parce qu’après La fin du monde, il y a eu une minute de silence, personne ne bougeait. C’était la première fois de ma vie où je voyais un show dans lequel personne n’applaudissait, a raconté Robert Charlebois. Tout à coup, ç’a parti. Le monde était debout. La moitié ont haï ça pour mourir et l’autre a dit : “On revient demain”. »

Témoin privilégiée

Judi Richards, qui fréquentait Yvon Deschamps depuis environ un an lors de la création de L’Osstidcho, a été une témoin privilégiée de la naissance du spectacle.

« C’est Mouffe qui mettait de l’ordre dans tout cela, de temps en temps. Parce que même trois jours avant le show, c’était chaotique », a raconté celle qui était âgée de 18 ans, à l’époque.

« Robert ne voulait pas répéter — je crois qu’il ne voulait pas le faire pour conserver une espèce de spontanéité, un effet de surprise — et Louise, comme elle chantait avec lui, elle le suivait, même si elle voulait placer certaines choses, a-t-elle ajouté. Yvon, parce qu’il était plus vieux, était un peu déstabilisé, c’est sûr. Par contre, il y croyait. »

Plutôt que de mener à une catastrophe absolue, ce désordre artistique a joué un rôle clé dans le succès remporté par le spectacle, selon elle.

« Moi, j’adorais être déstabilisée de cette façon. Ma génération aimait ça. La comédie musicale Hair venait juste de sortir. C’était la contestation totale. »

Premier monologue

Judi Richards se souvient aussi très bien des balbutiements de Les unions, qu’ossa donne ?, le tout premier monologue de celui qui allait devenir son mari quelques années plus tard, en 1971.

« Les unions, j’ai vu à quel point c’était précaire, à un certain moment. Mais je savais qu’Yvon était rigoureux, qu’il allait y arriver », a-t-elle raconté.

« C’est aussi là, quand je l’ai vu faire ses monologues, que je me suis dit : “Oh mon dieu, ce gars-là est fantastique”, a-t-elle ajouté avec un sourire. Je savais que ça allait le mener loin. »

De son côté, l’humoriste a dit être convaincu que sa carrière aurait emprunté une autre avenue si ce n’avait été de Robert Charlebois. Inspiré par la chanson Alice’s Restaurant Massacree d’Arlo Guthrie, c’est le musicien qui a eu l’idée de créer une « chanson totale » entrecoupée de sketches et de monologues, en deuxième moitié de spectacle.

« Moi, je n’avais jamais pensé faire un monologue de ma vie. C’est lui qui me l’a fait faire, a-t-il dit, en regardant son ami. Ce ne serait probablement jamais arrivé (sans cela). Jamais. »