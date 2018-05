Pique de Carter à Trump sur la taille des foules qu’il déplace

WASHINGTON | L’ancien président américain Jimmy Carter s’est félicité, dans un sourire, d’avoir la capacité de déplacer des foules plus larges que celles de Donald Trump, sujet sensible pour l’actuel locataire de la Maison Blanche.

«C’est une foule extraordinaire», a lancé samedi l’ex-président démocrate, âgé de 93 ans, lors d’un discours devant les diplômés de Liberty University, dans l’Etat de Virginie, où Donald Trump s’était exprimé en 2017.

«On me dit qu’elle est même plus grande - et cela m’embête d’avoir à le souligner... - que celle de l’année dernière», a-t-il ajouté. «Je ne sais pas si le président Trump serait prêt à l’admettre», a-t-il poursuivi dans les rires.

Cette pique du 39e président des Etats-Unis au 45e est une allusion à la réaction de l’ancien animateur d’émission de télé-réalité après sa prestation de serment, le 20 janvier 2017.

Piqué au vif par les photos de la foule ayant assisté à la cérémonie, clairement inférieure à celle de Barack Obama huit ans plus tôt, il avait chargé son porte-parole Sean Spicer de la riposte.

Devant une salle de presse médusée, ce dernier avait asséné - sur un ton d’une extraordinaire agressivité et contre toute évidence - que Donald Trump avait attiré plus de monde, que les médias étaient dans l’erreur et que le débat était clos.