Quand est-ce que Fortnite débarquera-t-il sur Android?

Bonne nouvelle pour les fans de Fortnite: la version Android arrive bientôt!

Epic Games a annoncé sur son blogue vendredi que la compagnie visait l’été 2018 pour la version Android se son célèbre jeu battle royale.

Fortnite a été lancé sur iOS en avril 2018 après une courte période bêta. C’est essentiellement le même gameplay que sur PC et consoles, avec 100 personnes qui doivent s’affronter pour être le dernier survivant.

Il faut rappeler qu’un lancement estival n’est qu’une cible pour Epic Games, et que la compagnie n’a toujours pas dévoilé de date de sortie finale.

La version mobile iOS de Fortnite est plutôt instable en ce moment et «plante» souvent. Epic Games explique dans son billet de blogue que la stabilité du jeu est une priorité, et que chaque mise à jour sert à améliorer l’expérience des joueurs.

Epic Games connaît un succès phénoménal avec les versions PC, PS4, Xbox One et iOS de son jeu et doit se dépêcher à combler le gros joueur manquant de la liste, Android. Cependant, la folie Fortnite va-t-elle durer assez longtemps pour avoir un lancement tout aussi spectaculaire?