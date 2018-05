Scénario à glacer le sang

Le hic, c’est que l’homme de 22 ans n’a pas suivi sa propre maxime. Il s’est fait épingler le jour même où il a poignardé à mort son père Luc Gélinas et sa belle-mère Julie Lemieux, le 13 février 2014.

Sous-estimant le travail acharné des enquêteurs de la Sûreté du Québec, et particulièrement les efforts d’un « empathique » sergent, Guillaume Gélinas a fini par avouer son crime après 13h d’interrogatoire.

Puisque l’ex-militaire a récemment reconnu être l’auteur du double meurtre sanglant, il est maintenant possible de raconter en détails comment les policiers sont parvenus à le faire craquer.

Gélinas rêvait d’être soldat depuis l’enfance. Carburant à l’adrénaline, il s’engage dans la réserve des Forces armées canadiennes et, à 19 ans, il fait partie des dernières troupes envoyées en Afghanistan.

Mais le retour au Canada et à la vie civile, en 2011, n’a pas été facile pour le caporal-chef.

Il était plus impatient qu’avant et avait tendance à « exploser » rapidement lors d’un conflit. Le jeune homme faisait souvent la fête, dépensant beaucoup d’argent.

Guillaume Gélinas a l’impression constante de devoir lui quêter de l’argent, ce qui cause des conflits récurrents.

Cet appel a mis le père hors de lui et une chicane a éclaté.

L’ex-militaire avait d’ailleurs dit sans gêne à ses confrères qu’il était possible de commettre un meurtre parfait, a plaidé le procureur au juge Normand Bonin.

Pour lui, il était possible de commettre un homicide sans se faire pincer en s’assurant de ne pas laisser de traces et de n’avoir aucun trou dans son horaire.

Guillaume Gélinas n’a pas tué son père et sa belle-mère à la manière de Dexter, mais il a tout de même posé certains gestes, avant et après les meurtres, visant à lui forger un alibi qui l’innocenterait.

Le soir du 12 février 2014, le jeune homme s’est rendu à Montréal, chez un ami étudiant en criminologie qu’il n’avait pas vu depuis un certain temps. Ils ont consommé de l’alcool en jouant à des jeux vidéo durant deux heures.

Guillaume Gélinas s’est endormi sur le sofa vers minuit, mais il a quitté quelques heures plus tard, entre 3h30 et 5 h. Il avait dit à son ami qu’il pensait quitter tôt pour l’école, pour éviter la circulation dense.

Mais l’ex-soldat est plutôt retourné chez son père dans le but avoué de lui faire peur. Il se sentait incompris et avait l’impression de perdre sa dignité en lui demandant constamment de l’argent.

« Je me déguise, je lui fout la chienne de sa vie [pour] qu’il se rende compte que câline, des biens matériels, c’est pas ça qui est le plus important. C’est ta femme, ton enfant, ceux qui comptent pour toi », a-t-il affirmé en interrogatoire.

Il est donc entré dans la résidence en passant par le garage et a enfilé une salopette et un imperméable jaunes, sa cagoule de pompier, un masque blanc de l’IPIQ et des gants en cuir noir.