BOWMANVILLE | Louis-Philippe Dumoulin a mis fin dimanche à une disette de 40 départs sans victoire en remportant la première course de la saison 2018 dans la série de stock-car NASCAR Pinty’s disputée au circuit de Mosport, en Ontario.

L’important en course automobile, c’est de mener le dernier tour... ce qu’il a réalisé non sans avoir profité d’un accrochage devant lui impliquant Kevin Lacroix et Andrew Ranger à quelques virages de la conclusion de l’épreuve.

C’est en fait le seul moment pendant cette confrontation musclée de 51 tours où le pilote de Trois-Rivières s’est retrouvé en tête du peloton. Marc-Antoine Camirand, de Saint-Léonard-d’Aston, et l’Américain Noah Gragson ont accompagné le vainqueur sur le podium.

« Nous avons vécu beaucoup de malchances ces dernières années, alors cette victoire je la prends, peu importe les circonstances », a dit Dumoulin dont le dernier succès remonte devant son public au Grand Prix de Trois-Rivières en 2014, année où il a remporté son championnat.

« C’est une belle récompense pour toute notre équipe et nos commanditaires qui nous ont soutenus pendant toutes ces années sans se décourager, a-t-il poursuivi. Ça n’a pas été facile de bâtir notre propre écurie et d’affronter des organisations aussi établies dans la série que celles de Stock Steckly et de D.J. Kennington. »

Dumoulin signe ainsi une troisième victoire à Mosport, un circuit très exigeant qui a cette réputation de couronner des pilotes de talent.

Un tour de trop

Parti en position de tête, Lacroix était à moins d’un tour de remporter un quatrième gain consécutif à Mosport quand il a vu Ranger fondre dans ses rétroviseurs. Ce dernier tentait de couronner une brillante remontée alors qu’il n’occupait que le 11e rang à la dernière relance.

Voyant une mince ouverture se créer devant lui, Ranger s’est porté à l’intérieur, mais la porte s’est refermée rapidement. Les deux voitures se sont touchées et c’est Lacroix qui a davantage écopé, incapable d’éviter le tête-à-queue.

Ranger, lui, s’en est tiré pas trop mal dans l’opération puisque seul Dumoulin, témoin privilégié de la scène, a réussi à le doubler.

S’il a pu rallier l’arrivée au deuxième rang, le pilote de Granby devait toutefois apprendre, quelques instants plus tard, que les officiels de NASCAR lui infligeaient une pénalité pour comportement inapproprié. Sanction qui le reléguera à la 12e position au tableau final.

Lacroix, lui, se voit finalement attribuer la cinquième place juste derrière D.J. Kennington.

Dommage pour Tagliani

Alex Tagliani (14e) aurait pu être, lui aussi, un candidat à la victoire, mais il a été trahi par la mécanique de sa voiture [bris de suspension] en fin de course après avoir mené les débats pendant cinq tours.

« Ce n’est que partie remise, s’est-il exclamé. Nous avions la voiture pour gagner... »

Quant à Donald Theetge, à sa première présence en circuit routier depuis quelques années, il a terminé son parcours au 13e rang, à un tour du vainqueur.

Les trois autres Québécois inscrits à cette course, Jocelyn Fecteau, Raymond Guay et Jean-François Dumoulin terminent aux trois dernières positions.

Dumoulin a éprouvé toutes sortes d’ennuis dès ses premiers tours de roue la veille lors des essais libres. Des problèmes reliés notamment à la boîte de vitesses qui n’ont pas été réglés pendant la course. Il n’aura parcouru que 12 tours.

Résultats

Pilote Résidence Tours 1. Louis-Philippe Dumoulin Trois-Rivières 51 2. Marc-Antoine Camirand Saint-Léonard-d’Aston 51 3. Noah Gragson Las Vegas, Nevada 51 4. D.J. Kennington Saint Thomas, Ont. 51 5. Kevin Lacroix Saint-Eustache 51

Les autres Québécois

12. Andrew Ranger Granby 51 13. Donald Theetge Boischatel 50 14. Alexandre Tagliani Laval 50 20. Jocelyn Fecteau Montréal 31 21. Raymond Guay Sainte-Julie 19 22. Jean-François Dumoulin Trois-Rivières 12

► Marge de victoire : 2,934 secondes

► Prochaine course : Circuit de Jukasa (ovale), à Hamilton, le samedi 16 juin