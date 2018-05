5 types de personnes qui t’aident à déménager

En association avec

L’incroyable saison du déménagement est à nos portes! Si tu as la chance (haha) de déménager bientôt, tu vas surement avoir besoin de bras pour t’aider à transporter toutes tes boites, ta télévision... et ton frigo.

Voici cinq types de personnes qui t’aident (ou pas) à déménager. À toi de voir si tu veux les appeler le 1er juillet prochain!

Ton ami paresseux (le pas fiable)

Tu étais là à toutes ses fêtes, même la fois où il voulait faire ça dans un resto « apportez votre vin » cheap. Tu l’as aidé à réparer son ordinateur la fois où il a pogné un virus parce qu’il se promenait sur des sites un peu louches. Tu as débouché sa toilette l’an passé. Franchement, il t’en doit une.

Sauf que cet ami-là, même s'il est vraiment bon au karaoké et qu’il fait les meilleures blagues, c’est pas le plus vaillant. Il va aux toilettes, fait des jokes, soulève une boite, dit qu’il a mal au dos, redépose la boite, va au dépanneur vous acheter de la bière... Dans le fond, il n'aide personne et nuit à tout le monde, mais il est tellement de bonne humeur que c’est difficile de lui en vouloir.

Ta meilleure amie stressée qui a un bon sens du rangement

On dit qu’en voyage, on découvre souvent la vraie personnalité des gens. Pendant un déménagement aussi. Ta meilleure amie très organisée et un peu psychorigide est drainante parce qu’elle juge ta manière de placer les boites vides dans le recyclage.

Malgré tout, son excellent sens du rangement est pratique quand vient le temps d’aménager la cuisine. Qui aurait cru qu’on pouvait rentrer autant de plats en plastique dans une si petite armoire?

Ta cousine qui possède un pick-up

Toute l’année, tu t’es plaint parce qu’elle possède une grosse voiture polluante qu’elle est seule à utiliser. Mais aujourd’hui, tous tes beaux principes écolo s’envolent. #camiongratuit

Ta gentille cousine arrive avec ses outils, répare tout ce qui est brisé, sait comment manipuler les sangles de déménagement et te paye la bière à la fin de la journée. Et là, tu te sens mal d’avoir ri de sa voiture.

Le coach

L’ami qui arrive avec un horaire à la minute près, un plan d’action et deux pots de crème solaire « sport », c’est lui. Tu lui découvres soudainement une grande passion pour la gestion de chantier. Il dirige les déménageurs : «Ok les gars, vous allez pouvoir monter avec la télévision». Il donne des objectifs et des pauses : «Parfait tout le monde, on prend dix minutes pour boire de l’eau!».

Tu voulais vraiment juste qu’il monte cinq, six boites, mais bon.

Ta mère qui veut tout nettoyer

Ta mère n'est peut-être pas la go-to personne pour transporter un poêle, mais quand elle arrive avec son balai, ses guenilles et une quantité impressionnante de produits de nettoyage, tu es content de la voir. Tu soupires un peu quand elle commence à laver le fond du garde-robe (il faut laver ça?) tout en te criant de «faire attention de pas te blesser, y’a des boites vraiment lourdes».

