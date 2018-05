« Je suis désolé de constater que le mot “interrelié” se voit et s’entend de plus en plus souvent, remarque G. Rivest. Espérons que nous n’entendrons pas parler bientôt de “pléonasmes répétitifs” » ! Les mots interrelié et interrelation ne risquent de créer un pléonasme que s’ils sont suivis de la préposition entre. On ne dira pas en effet que deux pays sont « interreliés entre eux » sans produire un effet redondant. Mais l’union du préfixe inter et du nom relation (ou du participe passé relié) ne crée pas une répétition. Deux économies peuvent être reliées sans que leur relation soit réciproque. Ce n’est que lorsque le préfixe inter se colle au nom relation (ou au participe passé relié) que la notion de réciprocité survient. Naissent alors d’une fusion qui n’a rien de pléonastique deux mots valides, interrelation et interrelié. On peut aussi parler de la dépendance économique d’un pays à l’égard d’un autre, mais, dans un sens différent, de l’interdépendance économique de deux pays. On voit la nuance.