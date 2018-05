Congédié par VIA pour avoir reçu 200 $ en argent

Un employé de VIA a été congédié pour vol après avoir reçu 200 $ en argent comptant pour changer les billets de deux touristes asiatiques.

M. P. Du Sablon aurait exécuté la transaction frauduleuse avec des passagers de VIA Rail Canada, alors qu’il était en fonction comme agent à la billetterie le 1er décembre 2016 à la Gare Centrale de Montréal.

Il a été congédié le 13 janvier 2017, mais le syndicat Unifor a contesté la décision en affirmant que le congédiement était injustifié et abusif. La cause a été entendue le 10 avril 2018 et le grief a été rejeté.

À leur arrivée

« L’arbitre ne peut conclure autrement que M. Du Sablon a fait une transaction frauduleuse. M. Du Sablon, par ses propres gestes, a brisé le lien de confiance qui est essentiel entre VIA et ses employés », peut-on lire dans la décision dans laquelle on ne précise pas le prénom du défendeur.

VIA a pris connaissance de la transaction seulement quand les clients ont demandé plus tard à une autre employée à Québec pourquoi ils avaient payé deux fois leurs billets et pourquoi ils n’avaient pas obtenu un reçu pour le paiement de 200 $.

De son côté, M. Du Sablon a soulevé des problèmes avec le logiciel de VIA et a fait référence à sa santé et à sa médication. Ses arguments n’ont pas convaincu l’arbitre.

Sanction appropriée

En défense, le syndicat soutenait que les enquêtes ne démontrent pas qu’il y ait eu fraude ou vol et qu’il n’y avait pas d’intention coupable dans les faits.

De son côté, l’entreprise a maintenu que le congédiement était justifié et raisonnable dans les circonstances.

« Il existe une présomption, qui n’est pas absolue, que le congédiement est la pénalité appropriée pour des situations de vol ou de fraude », écrit l’arbitre.