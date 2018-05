Coupe Memorial: victoire des Bulldogs

REGINA – Le gardien Stuart Skinner a multiplié les acrobaties et les arrêts, mais il n’a pu sauver la peau des Broncos de Swift Current, lundi soir, au Brandt Center.

Un but de Marian Studenic à 17 m 59 s de la troisième période a permis aux Bulldogs de Hamilton de l’emporter par 2-1.

Les Bulldogs (1-1) complèteront leur phase préliminaire du tournoi de la coupe Mémorial en croisant le fer mardi soir avec le Titan d’Acadie-Bathurst (2-0).

«Nous avions besoin d’une victoire pour nous assurer d’aller de l’avant dans ce tournoi. Nous avons réussi à remporter un match que nous aurions dû gagner plus aisément.

«Dès le début du match, nous avons exercé beaucoup de pression sur leur défensive et avons travaillé sans relâche. Leur gardien a été très bon. Nous avons mis plus de circulation devant lui à la troisième période», a analysé John Gruden, l’entraineur en chef des monarques de l’OHL.

Les Broncos (0-2) devront absolument vaincre les Pats de Regina (1-1) mercredi, dans l’espoir de poursuivre leur cheminement à la compétition.

«Nous avons travaillé fort, mais rien n’a fonctionné. Hamilton était beaucoup plus rapide que nous, ils ont remporté les batailles à un contre un pour la rondelle et ils avaient toujours une fraction de seconde d’avance sur nous.

«On doit tourner la page et se concentrer à gagner un match. On connait bien les Pats et nous devrons hausser la qualité de notre jeu pour l’emporter», a mentionné l’entraineur en chef des Broncos Manny Viveiros.

BOMBARDEMENT EN RÈGLE

Les représentants de l’Ontario ont bombardé Skinner de 56 rondelles! Le pivot Robert Thomas a canardé le gardien ennemi de huit lancers, la plupart dangereux. Nick Caamano a cadré sept rondelles, Will Bitten et Mackenzie Entwistle six chacun.

«Stuart a été extraordinaire, sans lui nous n’aurions pas été dans le coup», a ajouté Manny Viveiros.

«Nous nous sommes souvent retrouvés dans une situation périlleuse depuis le début des séries éliminatoires et nous avons toujours trouvé le moyen de rebondir (avec une bonne performance)», a déclaré Skinner.

Entwistle a d’ailleurs réussi l’autre filet des vainqueurs. Colby Sissons fut le seul buteur des champions de la WHL.

À l’autre bout de la patinoire, Kaden Fulcher a été testé une vingtaine de fois.

À SENS UNIQUE

Le total des lancers ne ment pas (22-4), les Bulldogs ont dévoré les Broncos à la première période. Seul le brio de Skinner a permis aux champions de la WHL de regagner leur vestiaire en retard par un seul but.

Un filet réussi au terme d’un avantage numérique tantôt de deux hommes (1 m 33), tantôt d’un seul. Profitant d’une relance rapide de Fulcher, Ryan Moore a dégainé d’un angle fermé et a poussé le rebond au fond du filet.

L’ÉGALITÉ APRÈS DEUX

Durant une séance de brasse-camarade devant le filet de Fulcher, les Dogs ont abusé et se sont retrouvés en désavantage numérique.

Profitant d’un écran humain, Sissons a dégainé des poignets de la ligne bleue pour battre le gardien des Ontariens.

Après 40 minutes, cette impasse perdurait malgré la domination aux lancers de 37-15 des Bulldogs.

En troisième période, Skinner a maintes fois frustré ses rivaux. À la 18e minute, il a toutefois cédé devant Studenic.

STEENBERGEN BLESSÉ

L’attaquant Tyler Steenbergen n’a pas revêtu l’uniforme des Broncos lundi soir. Le médaillé d’or sous les couleurs d’Équipe Canada Junior a reçu une blessure à l'épaule, à la clavicule, ou allez savoir où dans le haut du corps, samedi, à la suite d'une chute postérieure à une mise en échec de Truchon-Viel, du Titan d’Acadie-Bathurst.

«Tyler est un joueur spécial qui exerce beaucoup de pression sur la défensive ennemie. Son cas sera réévalué au cours des prochaines heures. On verra bien s’il pourra jouer mercredi», a affirmé Viveiros.