OTTAWA | Douches portables, rideaux par centaines, sans oublier les plantes vertes : le gouvernement fédéral multiplie les contrats pour s’assurer que tout soit prêt, à quelques jours du sommet du G7 à Charlevoix.

Des dépenses qui peuvent sembler frivoles, mais elles ont leur utilité, assurent les experts.

« Les dernières semaines avant le G7 sont remplies de pression pour l’organisation. À ce stade-ci, tu es en train de tenter de prévoir les imprévus. Les dépenses couvrent tout, parce que c’est important de se rappeler que lorsqu’on entre sur le site sécurisé, on n’en ressort presque plus », admet Leonard Edwards, ancien sherpa et organisateur de nombreux sommets au Canada.

Avec des commandes de près d’un demi-million de dollars pour des douches destinées aux 750 militaires sur le site et des achats de 50 fougères et 33 figuiers, l’organisation du G7 semble être en blitz pour peaufiner les fins détails avant le 8 juin. Le coût total prévu est de 600 millions de dollars.

Mais si certaines de ces dépenses peuvent faire sourciller, la réalité est que bon nombre d’entre elles sont essentielles pour assurer la sécurité des lieux ou maintenir les standards de protocole diplomatique, selon des experts consultés par Le Journal. « La présidence du G7 tourne d’un pays à l’autre et doit être gérée de façon raisonnable, mais il faut aussi que le pays paraisse bien. Le pays et Charlevoix sont sous les projecteurs et on reçoit des invités importants », explique Catherine Loubier, spécialiste en affaires publiques qui a travaillé sur le G8 de 2010 comme employée du cabinet Harper.

Sujets importants

Étant donné que c’est au pays hôte que revient le privilège de choisir le thème de la rencontre, M. Trudeau a choisi de mettre de l’avant le féminisme et l’égalité des genres. Or, avec les crises internationales impliquant le Moyen-Orient et la Corée du Nord qui s’amplifient, ces enjeux risquent de passer en arrière-plan.

« La dernière chose que tu veux avoir à l’aube de ton G7, comme organisateur, c’est une crise majeure. Malheureusement, ce qui se passe entre les États-Unis et la Corée du Nord, l’entente nucléaire avec l’Iran et [la situation] à Gaza constituent des crises majeures internationales », analyse M. Edwards.

Le Journal demande depuis mercredi d’avoir une entrevue avec un représentant de l’organisation du sommet. Vendredi, on n’était toujours pas capable de répondre à notre demande.

Quelques contrats publiés ces jours-ci

► 422 902 $ pour des imprimantes

Près de 200 appareils seront mobilisés pour des centres d’impression qui rouleront à plein régime durant le sommet du G7, tant à Québec qu’à La Malbaie.

L’entreprise ontarienne MCR Rental Solutions devra fournir des photocopieurs, des imprimantes, des numériseurs, des déchiqueteuses et de la papeterie en échange de 422 902 $.

La quinzaine de techniciens devant assurer le bon fonctionnement ont un minimum de deux ans d’expérience, selon le document de l’appel d’offres remporté par MCR.

► 527 177 $ pour des douches

Pas moins d’un demi-million de dollars serviront à fournir 38 douches portatives et la même quantité de toilettes mobiles à Charlevoix pour 750 membres des Forces armées canadiennes dépêchés dans la région. L’entreprise québécoise Groupe Star Suites devait les livrer au plus tard le 14 mai et devra plier bagage au plus tard le 21 juin. Toute réparation qui pourrait s’avérer nécessaire devra se faire rapidement, prévenait Ottawa dans le document qui s’adressait aux soumissionnaires potentiels.

► 940 rideaux

Noir, bleu, rouge et gris : ce sont les couleurs souhaitées pour 940 rideaux qui parsèmeront les lieux du sommet du G7. Environ 120 d’entre eux seront en velours et serviront à des projections, indique le document d’appel d’offres du fédéral. Les dimensions requises sont par ailleurs spécifiées. Par exemple, 710 rideaux devront mesurer huit pieds et 70 autres, 12 pieds.

► 1,6 M$ pour publiciser le « savoir-faire pancanadien »

C2 International a reçu le mandat de mettre à l’honneur « le savoir-faire pancanadien » devant la foule de journalistes étrangers attendus au Centre des congrès de Québec durant le sommet du G7.

« Des entreprises canadiennes auront une chance unique de promouvoir leurs produits et leurs innovations au Centre international des médias, tout en contribuant à rehausser le profil du Canada, a fait valoir Jessica Séguin, porte-parole au Bureau de gestion des sommets d’Affaires mondiales Canada. L’innovation et les nouveautés technologiques seront au cœur de cette vitrine, qui sera animée par la touche magique des nouveaux médias. »

► 156 plantes vertes

Ottawa a exprimé des souhaits bien précis au chapitre de la verdure qui agrémentera les différents sites du sommet du G7. Trente-trois figuiers, 50 fougères et 12 chrysanthèmes sont prévus, précise notamment le fédéral dans un document d’appel d’offres. On ne connaît pas encore le coût de ces plantes ornementales, puisqu’aucun contrat n’a encore été attribué à cet effe

► D’autres contrats en vrac

772 832,26 $ serviront à payer un service de traiteur pour des employés de la GRC. Un autre contrat de 512 834,83 $ couvre les mêmes services, mais pour Affaires étrangères.

595 146,48 $ iront à « la production graphique pour l’image de marque » du G7 ainsi que l’installation de bannières, de toiles de fond et d’autocollants de véhicules.

Source : Travaux publics Canada