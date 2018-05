Des bases solides pour l’avenir

En septembre dernier, j’étais à Las Vegas pour couvrir le méga combat de boxe entre Gennady Golovkin et Canelo Alvarez. Toutefois, j’avais noté que le début du camp d’entraînement des Golden Knights se tenait durant mon séjour dans la ville du vice.

Entre deux conférences de boxe, je suis allé faire un tour pour voir à quoi ressemblaient les débuts d’une formation d’expansion surtout dans le désert. Un reportage facile à justifier, car cette nouvelle équipe comprenait quatre Québécois qui avaient été sélectionnés lors du repêchage d’expansion.

Ça commençait mal. Le chauffeur de taxi de la Strip ne savait pas où était l’aréna d’entraînement des Golden Knights. J’avais seulement l’adresse sur un bout de papier. Je suis arrivé à bon port après une trentaine de minutes devant un aréna qui sentait encore le neuf. D’ailleurs, le logo de la nouvelle concession n’était même pas encore installé sur la façade de l’amphithéâtre.

Premier constat : je suis le seul journaliste du Québec. Premier réflexe, explorer l’aréna du regard pour voir s’il y a des trucs que je n’ai jamais observés ailleurs. Sur la glace, rien d’extraordinaire. C’est quand même intéressant d’assister à la naissance d’une concession. Tout était à bâtir, que ce soit la composition des trios ou l’implantation du système par l’entraîneur Gerard Gallant. Ils n’avaient pas encore patiné sur la glace.

J’ai vite réalisé en jasant avec les Marc-André Fleury, Jonathan Marchessault et David Perron que les joueurs allaient évoluer dans un climat détendu. D’ailleurs, les attentes n’étaient pas élevées. Ils n’avaient pas à se comparer avec des saisons précédentes. N’empêche, ils avaient été laissés sans protection par leur équipe respective. Tous avaient des choses à prouver. C’est dans ce temps-là que de petits miracles peuvent se produire.

Éducation en accéléré

Une saison plus tard, je me souviens maintenant de William Karlsson qui était tout timide en mettant les pieds dans le vestiaire. Qui donc pouvait se douter qu’il inscrirait 43 buts et 78 points par la suite ? Une des belles histoires de cette équipe.

Avant le coup d’envoi des Golden Knights, les casinos de la Strip avaient mis le paquet dans l’année précédente. On montrait des matchs des séries dans plusieurs bars et salons de paris sportifs, ce qu’on ne voyait pas auparavant.

Il était aussi possible d’acheter des produits dérivés aux couleurs de l’équipe dans plusieurs boutiques. Toutefois, il en fallait plus pour donner la piqûre aux gens de Las Vegas.

Plusieurs joueurs m’avaient mentionné qu’ils devraient éduquer les amateurs s’ils voulaient apprécier leur sport. Pour plusieurs d’entre eux, le hockey, c’était du chinois ou presque.

Contrairement à d’autres expansions, Las Vegas n’aura eu besoin que d’une saison pour gagner leurs partisans. C’est un tour de force incroyable. Durant les dernières semaines, aller voir un match des Golden Knights, c’est devenu aussi glamour que d’aller voir un spectacle du Cirque du Soleil.

Je reconnais que j’avais un doute au départ. Je me disais qu’après deux saisons, Las Vegas pourrait connaître des ennuis aux guichets comme les marchés de Phoenix ou de la Caroline. Avec ce qui se passe actuellement, ils sont bien partis pour me faire mentir et c’est tant mieux pour la LNH.

Fleury comme Crosby

Je me souviens aussi que Marc-André Fleury était déjà le visage de la concession. Il était partout, comme Sidney Crosby, et il participait à une quantité incalculable de promotions.

Ce qu’on ne savait pas à ce moment, c’est que le gardien québécois allait transporter l’équipe sur ses épaules et la transporter jusqu’à la finale de la Coupe Stanley. Comme l’aurait fait... Crosby !

Pour la première saison de leur histoire, les Golden Knights avaient décidé de ne pas avoir de capitaine et de choisir un groupe de six joueurs qui allaient être assistants à tour de rôle. Avec le recul, il y en avait un vrai dans le vestiaire et il s’appelait Fleury.

Les Golden Knights prouvent à tous les amateurs et à toutes les équipes de la LNH, surtout au Canadien, qu’on n’a pas besoin d’un joueur à 10 millions par année pour accéder à la finale. Ils ont simplement un bon système de jeu et des joueurs qui sont prêts à souffrir pour gagner.

En prime, ils s’amusent comme des petits fous !