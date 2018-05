As-tu pensé à apporter ton sac ?

Si tu as à cœur l’avenir de la planète et l’économie locale, mais ne veux pas sacrifier ton style incroyable, cette compagnie montréalaise a la solution pour toi.

Dans le sac est née de l’initiative de deux Montréalaises dans la mi-vingtaine. Amies depuis le secondaire, Stéphanie et Laurie se découvrent un intérêt commun pour la pratique d’un mode de vie zéro déchet, puisqu’elles désirent toutes deux réduire l’impact de leur comportement sur l’environnement.

Allant quotidiennement acheter son pain à la boulangerie du coin, mais ne voulant pas utiliser de sac jetable, Stéphanie s’est mise à utiliser une taie d’oreiller pour le transporter.

C’est de là que l’idée de Dans le Sac a émergé. Les deux amies ont commencé à designer leurs propres sacs réutilisables. Elles en ont produit une petite quantité destinée à la vente, qui s’est évaporée en une semaine.

6 mois plus tard, elles abandonnent leurs emplois réguliers pour se consacrer à leur entreprise florissante.

Elles produisent maintenant des sacs à pain, des serviettes, des sacs d’épicerie et pour aliments en vrac réutilisables, tous faits à la main, au Québec, à partir de coton naturel. On est bien loin des sacs réutilisables plates qu’on est forcés d’acheter à l’épicerie.

Dans le Sac

Des sacs accessibles

Au départ, Laurie et Stéphanie désiraient utiliser du coton biologique pour la confection de leurs sacs. Elles ont malencontreusement dû renoncer à l’idée:

«On voulait utiliser les meilleurs matériaux. La réalité, c’est que c’est super cher du coton bio versus du coton régulier. On ne voulait pas que ce soit réservé juste aux gens riches, on voulait que ce soit accessible à tout le monde», nous confesse Laurie.

Leurs produits sont distribués dans une centaine de points de vente à travers la province, ainsi que sur leur plateforme en ligne et via Amazon et Etsy.

Elles ont collaboré avec des boulangers comme Première Moisson et Mamie Clafoutis, et avec la Fédération des infirmières du Québec. De plus en plus, les collaborateurs viennent à elles organiquement.

Dans le Sac

Inspirer plutôt qu’inciter

«Ce qu’on veut, c’est sensibiliser les gens à consommer autrement: aller plus vers le durable que le jetable» affirme Laurie.

Loin d’elles l’idée d’imposer leur manière de penser, elles préfèrent être positives et proposer des solutions.

Elles le font via leur page Instagram, où elles ont plus de 20 000 abonnés, et également leur chaîne YouTube, où elles partagent du contenu informatif et éducatif sur le mode de vie 0 déchet et le do it yourself . Leur première capsule a atteint plus de 40 000 vues.

Dans le Sac

Dans le sac en Europe

Les jeunes entrepreneures commenceront prochainement à exporter et distribuer leurs produits en Europe, et voudraient éventuellement commencer à produire là-bas, pour que les produits restent vraiment locaux.

Elles veulent également consacrer plus de temps et d’énergie sur le contenu qu’elles diffusent, puisque les gens sont engagés et intéressés.

De plus, elles aimeraient pouvoir établir des relations collaboratives avec des compagnies partageant la même vision, mais avec une offre différente :

«Ce qu’on aime, c’est que lorsque quelque chose sort de notre zone d’expertise, de faire des collaborations avec des compagnies qui sont expertes là-dedans. On ne veut pas copier tout le monde ou voler le marché des autres. C’est le fun de s’associer avec d’autres marques!» nous dit Stéphanie.

Si, comme nous, cette success story t’inspire, voici comment te procurer leurs produits:

Leur site web: https://danslesac.co/

Leur page Etsy

Leur page Amazon

