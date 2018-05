Des tablettes pour les élèves TSA

La Fondation Justine et Florence, fondée en 2013 par Catherine Chevrette et Nancy Ménard Cheng afin de faire une différence dans la vie et le développement des enfants autistes, a remis, le 15 mai dernier, 32 tablettes électroniques pour les élèves autistes qui fréquentent l’école De l’Envol de la Commission scolaire des Premières Seigneuries de Québec et des classes spécialisées de plusieurs écoles de la Commission scolaire de Charlevoix.

Des sommes respectives de 10 000 $ et de 22 000 $ ont été remises par la Fondation Justine et Florence aux deux commissions scolaires afin de couvrir le coût d’acquisition des 32 tablettes électroniques munies des logiciels adaptés. Cette année, la Fondation Justine et Florence remettra au total 75 tablettes à des écoles publiques du Québec qui ont des classes spécialisées pour les élèves TSA.

Le député de Bellechasse-Les Etchemins-Lévis Steven Blaney s’est levé récemment à la Chambre des communes afin de rendre hommage à Réjean Bilodeau, cet acériculteur de Bellechasse et conseiller en assurances générales chez Promutuel auprès des acériculteurs durant 28 ans. M. Bilodeau est aussi l’auteur du livre L’Histoire de l’acériculture et des sucriers de Bellechasse 1716-2016, publié en mai 2016, et d’un autre ouvrage sur l’histoire captivante sur l’acériculture, qui paraîtra le 19 mai. Sur la photo, Réjean Bilodeau reçoit son certificat de reconnaissance des mains de Steven Blaney.

Les propriétaires de Myco Anna ont inauguré récemment, dans l’ancien local de Fifth Avenue, à Place de la Cité, leur plus récent concept de boutique baptisé « Fringuée Futée », qui propose une vaste sélection de créations québécoises dont celles de Myco Anna et de Fringuée Futée, en plus de nouvelles gammes de produits, telles que des objets déco, des produits de beauté et, dorénavant, quelques trucs pour hommes. Les actionnaires de la marque Myco Anna ont investi 75 000 $ dans l’aventure. On les retrouve d’ailleurs sur la photo : Christiane Garant, présidente et directrice du design ; Christian Paquet, responsable de l’image de marque ; Manon Veilleux, vice-présidente finances, et Nathalie Garant, vice-présidente et directrice des ventes.

La tenue du 4e Méchoui Rotary Québec-Charlesbourg, le 3 mai dernier, a permis d’amasser 27 000 $ qui seront redistribués à plusieurs œuvres supportées par la Fondation du club, soit : Portage, Le Patro de Charlesbourg, La Maison de la Famille de Charlesbourg, Cité Joie et La Maison Revivre, en plus de supporter le mouvement Rotary à l’étranger. Sur la photo, le comité organisateur avec, entre autres, Isabelle Martin, présidente du club Rotary Québec-Charlesbourg, et Sylvaine Langlois, présidente de Principe Carnegie, présidente d’honneur du Méchoui.

David Thibault (photo), chanteur québécois connu pour ses reprises d’Elvis Presley, 21 ans... Éric Caire, député caquiste de la circonscription de La Peltrie à l’Assemblée nationale du Québec, 53 ans... Isabelle Tremblay, adjointe à la promotion à Cogeco Québec... Bruno Perron, ex-chroniqueur judiciaire journaliste à la radio de Québec, 64 ans... Nick Cassavetes, acteur américain et réalisateur, 59 ans... Mr. T, acteur américain, 66 ans... Leo Sayer, compositeur et interprète britannique, 69 ans.

Le 21 mai 2017. Bill White (photo), 77 ans, ancien défenseur des Blackhawks de Chicago et membre de l’équipe du Canada qui a participé à la Série du siècle en 1972... 2016. Nick Menza, 51 ans, ancien batteur du groupe thrash metal Megadeth... 2015. Twinkle, 66 ans, chanteuse britannique... 2014. Paul-Émile Charbonneau, 92 ans, évêque émérite du diocèse de Hull-Gatineau (1963-1973)... 2012. Georges-Henri Gagné, 64 ans, maire de Ragueneau pendant 26 ans... 2012. Eugene Polley, 96 ans, ingénieur américain, co-inventeur de la télécommande... 2011. Ricet Barrier, 78 ans, chanteur fantaisiste français... 2008. L’abbé Roland Provost, 93 ans, féru d’histoire... 2006. Pierre Gobeil, 68 ans, comédien, homme de théâtre... 1991. Rajiv Gandhi, 46 ans, ancien premier ministre de l’Inde.