Être résolument nous

Le test des valeurs de la CAQ et son positionnement sur l’immigration constituent des leurres pour attirer le vote des nationalistes repliés sur eux-mêmes et ils mèneront à un cul-de-sac dans leur mise en œuvre. Amir Khadir a raison d’appréhender l’exacerbation de la xénophobie et une recrudescence des tensions interculturelles. Un comportement cohérent du gouvernement élu en phase avec les caractéristiques de notre identité conviendrait mieux.

La conjoncture politique révèle que le multiculturalisme soutenu par le PLQ et QS passe mal dans les chaumières québécoises. Le projet de charte des valeurs du PQ a été mal mené et malmené au point de polariser le débat et de dresser des camps les uns contre les autres. Il y avait pourtant dans l’intention péquiste un embryon de solution pour favoriser le vivre ensemble, mais cela s’est gâté en voulant faire de l’électoralisme avec un dossier aussi délicat. La CAQ voudrait rejouer un film semblable pour des raisons électorales évidentes malgré le risque d’un autre échec retentissant et d’une société québécoise encore plus polarisée.

C’est un débat inachevé qui ressurgira tant et aussi longtemps qu’un large consensus social n’aura pas été élaboré méticuleusement. Le Québec est condamné à mieux définir les pourtours de son identité et ce ne sera pas sans quelques tensions. Le constat du cinéaste Arcand, livré crûment à l’émission « Tout le monde en parle », à l’effet que nos valeurs étaient fondées sur la tradition judéo-chrétienne et qui en disparaissant ont été remplacées par la valeur de l’argent, rend encore plus difficile la quête de cohérence pour une nation à l’ère de la mondialisation.

La limitation du nombre d’immigrants dans un monde où se multiplient les migrations pour des raisons de sécurité ou des raisons économiques est irréaliste. La passation de tests de valeurs aux immigrants, qui donneront la réponse attendue sans nécessairement y croire, n’assure aucunement une intégration réussie. L’imposition qui leur serait fait de baragouiner en français tout en confortant le bilinguisme de l’État et en laissant se multiplier les emplois exigeant le bilinguisme, ne renforcera pas le caractère français du Québec. La menace d’expulsion avancée par la CAQ ne pourra rester que virtuelle, car c’est le gouvernement fédéral qui a cette prérogative.

Dans un monde en turbulence où se multiplient les guerres et les famines, nous avons le devoir d’être accueillant et la responsabilité de définir le cadre d’accueil. Il faut cesser de voir des attaques contre une autre religion ou une autre ethnie quand le Québec veut établir clairement sa laïcité et son caractère français. Au contraire, ce serait de l’ordre d’un gouvernement responsable de l’expliquer et d’adopter des lois en conséquence plutôt que de demeurer vaseux et de sombrer dans le laisser faire comme les libéraux l’ont fait avec la loi 62.

Le caractère laïc de l’État et de ses représentants doit se définir dans un texte de loi tout en respectant les orientations religieuses de chaque citoyen, mais en posant les restrictions utiles pour les travailleurs de l’État. Un prochain gouvernement devrait mettre fin au bilinguisme institutionnel qui s’est instauré dans les services gouvernementaux et s’en tenir à langue officielle qui est le français. Les institutions anglophones devraient être financées au prorata de la présence historique des personnes d’origine britannique, soit autour de 7% plutôt que les 20 ou 25% actuellement. Les emplois nécessitant le bilinguisme en sol québécois devraient être exceptionnels.

Il y a évidemment beaucoup d’autres mesures à instituer pour marquer le caractère laïque et français du Québec. Il faudra un certain courage politique à un parti pour prendre les dispositions qui s’imposent pour protéger la culture québécoise, c’est toutefois à ce prix qu’il est envisageable de soutenir un vivre ensemble harmonieux. Le plan Legault ne nous rapproche pas de cette éventualité et risque même d’en désillusionner plusieurs.