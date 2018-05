Félix Auger-Aliassime commence bien les qualifications

Le Québécois Félix Auger-Aliassime a défait le Sud-Africain Lloyd Harris en deux manches de 6-4 et 6-3, lundi, dans un match de premier tour aux qualifications du tournoi de Roland-Garros.

Confronté au 213e joueur de l’ATP, le représentant de la Belle Province a mis 1 h 21 min pour triompher. Classé 177e au monde, Auger-Aliassime a claqué six as, comparativement à deux pour son opposant. Il a dominé 21-12 pour le total de coups gagnants et 59-52 pour le nombre de points remportés, plaçant en jeu 63 % de ses premiers services.

Au tour suivant, le vainqueur affrontera l’Espagnol Jaume Munar (155e), qui a surpris la 11e tête de série des qualifications, l’Américain Tim Smyczek, 6-3 et 7-5.