Grossière erreur sur la personne

Il m’est arrivé une aventure insolite dont je voudrais publiciser l’existence auprès de vos lecteurs et lectrices. Un beau matin, j’ai reçu par la poste une lettre m’accusant d’avoir commis l’infraction d’avoir flâné, vagabondé plus exactement, dans un parc (endroit public) sans motif raisonnable. Le tout accompagné d’une amende de 250 $ à payer.

Quelle surprise de recevoir un tel avis, moi dont ce n’est absolument pas le genre de flâner dans les endroits publics, quels qu’ils soient. Moi qui suis un retraité que tout le monde autour connaît, puisque j’habite la même résidence depuis 50 ans. Mon épouse a tout de suite téléphoné au bureau des amendes pour leur dire qu’il y avait certainement une erreur de leur part, et qu’il était facile de vérifier que j’étais un citoyen au-dessus de tout soupçon, vu mes nombreuses implications dans divers organismes publics.

La première réaction de la préposée fut de se mettre à rire, puis de dire à ma femme qu’elle se fichait de ses commentaires avant de fermer la ligne. Devant cet affront, j’ai rédigé une lettre explicative pour que mon dossier n’en reste pas là. Au bout d’une semaine sans réponse, semaine pendant laquelle j’ai très mal dormi, mon épouse a de nouveau appelé le service des amendes où une autre employée que la première a vérifié mon dossier pour lui dire ensuite qu’il y avait effectivement erreur sur la personne.

Qui a mal fait son travail ? On ne le saura jamais. Ce qu’on sait, c’est que certains employés manquent de la plus élémentaire politesse envers les plaignants. S’ils savaient à quel point ce genre d’imbroglio est difficile à vivre et est source de tension pour quelqu’un de mon âge ! On leur a dit en terminant la conversation que malgré la correction, je gardais tous mes droits de recours.

Bernard

Et à votre place, je les exercerais au plus vite, mes droits de recours. Un client mal servi par un organisme public a le droit de se plaindre et doit exercer ce droit s’il souhaite que les choses s’améliorent et que les employés incompétents soient identifiés et ramenés sur le bon chemin dans l’intérêt de tout le monde. Nous avons trop tendance à laisser passer ce genre d’inconduite sous le prétexte que ça représente des efforts que de porter plainte.